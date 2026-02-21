Consejos para retomar la rutina diaria luego de las vacaciones

El momento más difícil de las vacaciones no es hacer la valija. Es ese último par de días en los que, casi sin querer, empezamos a pensar en todo lo que nos espera al volver: mails acumulados, pendientes, reuniones, horarios.
Ese “cambio brusco” puede borrar en horas la sensación de descanso si no lo manejamos con un poco de estrategia. La buena noticia es que volver a la rutina no tiene por qué ser traumático. Con algunos ajustes simples, puede convertirse en un reencuentro amable con la vida cotidiana.
Aquí, algunas claves para que la vuelta al trabajo sea más llevadera:
• Volver unos días antes.
Regresar con algo de anticipación permite reacomodarse sin apuro: ordenar la casa, hacer compras, retomar horarios. Esa pequeña transición hace una gran diferencia.
• Priorizar y no querer hacer todo de golpe.
Es tentador ponerse al día en un solo día. Error. Lo más efectivo es ordenar tareas, distinguir lo urgente de lo importante y avanzar de manera gradual. El descanso ganado no se negocia por ansiedad.
• Leer los mails con calma.
No todo lo acumulado requiere respuesta inmediata. Revisar, clasificar y responder por etapas ayuda a bajar el estrés inicial.
• Dejar todo organizado antes de irse.
Si las vacaciones ya están planificadas, conviene no agendar reuniones importantes para los primeros días de regreso ni dejar pendientes críticos. El “yo del futuro” lo va a agradecer.
• Ajustar los ritmos físicos de forma progresiva.
Dormir en horarios más regulares, retomar hábitos de alimentación y volver al ejercicio de manera paulatina ayuda a que el cuerpo acompañe el cambio.
• Mantener una actitud positiva.
El optimismo no es ingenuidad: es una herramienta. Volver con buena disposición influye directamente en cómo se vive la rutina.
• Delegar y trabajar en equipo.
Distribuir tareas evita la sobrecarga y facilita una reincorporación más ordenada.
Por último, para prevenir el desgaste temprano, es recomendable no pasar períodos demasiado largos sin descanso. Muchas personas optan por guardar algunos días para más adelante o sumarlos a un feriado largo. El cuerpo y la mente necesitan pausas reales para sostener el rendimiento y la motivación.
Volver no es el fin del descanso. Es el comienzo de una nueva etapa con energías renovadas. La clave está en administrarlas bien.