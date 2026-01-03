Secciones
LA GACETA
Política

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

El mandatario advirtió sobre los vínculos de Maduro con narcos y terroristas. “Les daba protección”, afirmó.

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo se expresó a favor de la ofensiva que ordenó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro. “Es un hecho que tenemos que apoyar todos los países del mundo que queremos vivir en paz, que respetamos los sistemas democráticos de gobierno”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo (PE) a LA GACETA.

Jaldo aseguró que, con el operativo militar llevado adelante este domingo, EEUU “sacó a un dictador de Venezuela”. “Es alguien que no sólo ha estado vinculado directa e indirectamente con el narcotráfico, sino que también ha albergado a narcotraficantes, a terroristas. Era un peligro para todo el mundo, sin excepción”, apuntó.

El tranqueño advirtió sobre la complejidad que representa la lucha contra el crimen organizado para los estados nacionales. “Y Maduro, lejos de combatir esos flagelos, los albergaba y les daba protección”, añadió.

En ese sentido, advirtió sobre los presidentes de países “que son cómplices” de esos grupos delictivos. “Entre ellos está Maduro. Y ojalá EEUU pueda seguir avanzando con esta decisión, que significa limpiar al mundo de dictadores, limpiar el mundo de terroristas y limpiar el mundo de narcotraficantes, que tanto daño hacen a la Argentina, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si alguien no toma la decisión de limpiar el mundo de drogas, como lo está haciendo el presidente de los EEUU, la vamos a pasar mal”, expresó.

Jaldo reiteró su expectativa de que “esto no pare en Venezuela, sino que siga en otros países que producen droga y la introducen en nuestra querida República Argentina y en países vecinos”. “Nuestras generaciones se van quedando en el camino. Al narcotráfico y al terrorismo hay que eliminarlos de cuaojo, y esa es la decisión del presidente de Estados Unidos. Hay que apoyar la medida de Trump y pedirle que vaya por más”, añadió.

Agenda local

Jaldo estará este lunes encabezando el acto oficial de lanzamiento de la temporada en San Pedro de Colalao. Allí presentará además el operativo de seguridad que llevará adelante en el verano la Policía de la Provincia. Será el reinicio de las actividades tras las fiestas de Fin de Año.

Temas Venezuela Osvaldo JaldoNicolás MaduroDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Rusia condenó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y habló de una “agresión armada”

Rusia condenó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y habló de una “agresión armada”

Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela
1

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
2

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
3

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
4

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación
5

Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación

Trump confirmó que Maduro es trasladado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo
6

Trump confirmó que Maduro es trasladado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo

Más Noticias
Más allá del escándalo “barrial” de la AFA, el impacto del caso Venezuela proyecta más a Milei

Más allá del escándalo “barrial” de la AFA, el impacto del caso Venezuela proyecta más a Milei

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

La historia de Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez, y una captura con tintes cinematográficos

La historia de Nicolás Maduro, el "hijo de Hugo Chávez", y una captura con tintes cinematográficos

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Con Juri al mando, la Capital planifica el verano

Con Juri al mando, la Capital planifica el verano

Comentarios