"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

El Presidente reaccionó en las redes sociales minutos después de que se conocieran los detalles de la ofensiva estadounidense.

Donald Trump y Javier Milei. Donald Trump y Javier Milei.
Hace 12 Min

El presidente Javier Milei no tardó en reaccionar ante la noticia que sacude al mundo este sábado: el ataque militar de Estados Unidos sobre territorio venezolano y la confirmación de la captura de Nicolás Maduro.

Fiel a su alineamiento incondicional con la administración de Donald Trump, el mandatario argentino utilizó sus redes sociales para validar la operación. "La Libertad Avanza. Viva la libertad carajo", escribió Milei en un posteo en la red social X, minutos después de que se conocieran los detalles de la ofensiva.

El gobierno argentino parecía anticipar la escalada del conflicto. Apenas unas horas antes del inicio de los bombardeos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, había emitido un comunicado urgente desaconsejando la presencia de argentinos en suelo venezolano.

"Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país", indicaba el texto oficial.

La Cancillería fundamentó la alerta en la "consistente negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos", una situación que ahora cobra nueva relevancia en medio del vacío de poder y la intervención militar extranjera.

La confirmación de Trump: "Capturado y sacado"

La reacción de Milei se produjo luego de que el propio Donald Trump comunicara el éxito de la misión a través de Truth Social.

"Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país", afirmó el presidente estadounidense, confirmando también la detención de la primera dama, Cilia Flores.

Durante la madrugada de este sábado, se reportaron explosiones en puntos estratégicos de Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Ante el despliegue de fuerza, las autoridades remanentes en Venezuela declararon el "estado de conmoción exterior".

Temas VenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpJavier Milei
