Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Las imágenes de las explosiones fueron registradas desde diferentes puntos del país bolivariano.

EN LAS REDES. Una de las imágenes del ataque de Estados Unidos a Venezuela. EN LAS REDES. Una de las imágenes del ataque de Estados Unidos a Venezuela.
Hace 2 Hs

En una madrugada de sábado de tensión extrema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. La medida fue anunciada tras denunciar lo que calificó como una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos".

El ataque, según la información oficial y los reportes en el terreno, se desplegó durante la madrugada de este sábado, afectando no solo a Caracas, sino también a los estados estratégicos de Miranda, Aragua y La Guaira.

A través de las redes sociales, usuarios de diferentes puntos de Venezuela compartieron videos de lo que serían los ataques estadounidenses. 

