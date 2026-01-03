Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

En una madrugada de sábado de tensión extrema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. La medida fue anunciada tras denunciar lo que calificó como una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos".
El ataque, según la información oficial y los reportes en el terreno, se desplegó durante la madrugada de este sábado, afectando no solo a Caracas, sino también a los estados estratégicos de Miranda, Aragua y La Guaira.
A través de las redes sociales, usuarios de diferentes puntos de Venezuela compartieron videos de lo que serían los ataques estadounidenses.
AHORA: Aviones militares sobrevuelan Caracas. Se reportan explosiones en zonas aledañas a la Base Aérea La Carlota y Fuerte Tiuna.
Simultáneo con los bombardeos en Caracas, también se reportaron explosiones en La Guaira, estado Vargas, e Higuerote, estado Miranda.
Estados Unidos comienza su intervención militar en Venezuela.
Donald Trump ha ordenado atacar la infraestructura militar venezolana y se reportan explosiones en aeropuertos y distintos puntos de la capital, Caracas.
Fue bombardeada la base aérea La Carlota en Caracas.
