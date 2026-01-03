Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

El ministro también llamó a la población a mantener la calma y no caer en el pánico. “La desesperación es aliada del invasor. Evitemos el caos y la anarquía. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”, expresó en la grabación, difundida antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la captura de Nicolás Maduro.