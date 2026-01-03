Tras los bombardeos de Estados Unidos, Venezuela declaró el estado de emergencia

El régimen venezolano denunció este sábado por la madrugada una serie de ataques contra objetivos militares en Caracas y otras zonas estratégicas del país, y declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional. Según informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, las acciones habrían sido ejecutadas por fuerzas de Estados Unidos y constituyen, afirmó, “la más criminal agresión militar” contra Venezuela.
En un mensaje difundido a través de Instagram, Padrino López aseguró que helicópteros de combate estadounidenses lanzaron misiles y cohetes sobre distintos puntos de la capital. Calificó los hechos como una “invasión” y sostuvo que se trata del “ultraje más grande” sufrido por el país. “Desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la Nación, con medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”, advirtió el funcionario.
El ministro también llamó a la población a mantener la calma y no caer en el pánico. “La desesperación es aliada del invasor. Evitemos el caos y la anarquía. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”, expresó en la grabación, difundida antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la captura de Nicolás Maduro.
En paralelo, el régimen emitió un comunicado a través de la televisión estatal en el que anunció la declaración del estado de excepción tras las fuertes explosiones registradas durante la madrugada en Caracas. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, señala el texto oficial.
El comunicado también convocó a la movilización del pueblo venezolano en repudio al bombardeo y sostuvo que los ataques constituyen “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”, al tiempo que advirtió que la situación “amenaza la paz y la estabilidad internacional, especialmente de América Latina y el Caribe”.
Según detallaron las autoridades, el líder del régimen decretó el “estado de Conmoción Exterior” en todo el país, con el objetivo -afirmaron- de proteger a la población, garantizar el funcionamiento de las instituciones y “pasar de inmediato a la lucha armada”.
Las explosiones se registraron alrededor de las 2 de la madrugada (6 GMT) y estuvieron acompañadas por ruidos similares a aeronaves sobrevolando la capital, de acuerdo con periodistas de la agencia AFP presentes en el lugar.
La escalada generó reacciones en la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un ataque “con misiles” contra Caracas y expresó su “profunda preocupación” por los reportes de explosiones y actividad aérea inusual en territorio venezolano.