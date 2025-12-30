Los ex jugadores de Vélez estallaron en llanto cuando escucharon el fallo

Los otros imputados por abuso sexual no pudieron ocultar su nerviosismo. Las fuentes consultadas por LA GACETA coincidieron en señalar que José Florentín Bobadilla estaba inmóvil y que casi no se movió durante las dos horas que duró la audiencia. También les llamó la atención que Osorio tuviera vendados los diez dedos de sus manos. “Es que por la tensión no solo se cortaba las uñas, sino que se lastimaba por completo”, indicaron sus defensores.