Los ex jugadores de Vélez estallaron en llanto cuando escucharon el fallo

Cómo vivieron los futbolistas la resolución del magistrado, en la que fueron sobreseídos.

EN TRIBUNALES. Sebastián Sosa llegó a la sede judicial acompañado por su esposa, Stephani Correa. EN TRIBUNALES. Sebastián Sosa llegó a la sede judicial acompañado por su esposa, Stephani Correa. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI (ARCHIVO)
Hace 1 Hs

Los cuatro acusados presenciaron la audiencia en lugares separados. Algunos estaban en sus casas y otros, en los sitios que habían elegido para disfrutar de sus vacaciones. Todos estallaron en llanto cuando comenzaron a comprender que el juez Augusto Paz Almonacid explicaba las razones por las que anunciaría los sobreseimientos.

“Es muy entendible esa reacción. Vivieron un calvario durante 20 meses. Incluso, casi se les truncó la carrera profesional porque fueron acusados de un delito que no cometieron”, explicó Ernesto García Biagosch, quien junto a José María Molina e Ileana Battaglia defiende a Braian Cufré y a Abiel Osorio.

Los futbolistas siguieron la audiencia de manera virtual. Fuentes tribunalicias comentaron que Sosa era quien se mostraba más tranquilo. “Tenía todo a su favor, ya que el Ministerio Público había adelantado que no se opondría a su sobreseimiento”, indicaron.

Los otros imputados por abuso sexual no pudieron ocultar su nerviosismo. Las fuentes consultadas por LA GACETA coincidieron en señalar que José Florentín Bobadilla estaba inmóvil y que casi no se movió durante las dos horas que duró la audiencia. También les llamó la atención que Osorio tuviera vendados los diez dedos de sus manos. “Es que por la tensión no solo se cortaba las uñas, sino que se lastimaba por completo”, indicaron sus defensores.

De acuerdo con la información que pudo recabar nuestro diario, los futbolistas fueron abrazados por sus familiares durante la lectura del fallo. Incluso, según la versión de una fuente judicial, los cuatro lloraron.

El único que hasta el momento realizó declaraciones fue Sebastián Sosa. A través de un posteo, el arquero señaló: “Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante todo el proceso para que el fallo del juez aclarara todos los dolorosos hechos”.

“Hoy he sido sobreseído con una sentencia contundente. Quiero agradecer especialmente a mi familia, sobre todo a mi esposa, por confiar y estar siempre a mi lado; a mis amigos incondicionales, que siempre recordaré; a mi abogado Ernesto Baaclini y a mi amigo Jorge Barrera”, finalizó.

