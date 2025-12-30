La joven que denunció a los ex jugadores de Vélez cuestionó el fallo y aseguró que la Justicia tucumana “invita a no denunciar”

Uno de los puntos más críticos de su testimonio estuvo dirigido al criterio con el que, según afirmó, se evaluó su conducta posterior al hecho denunciado. “El mensaje que deja este fallo es muy cruel; si tenés lesiones no son suficientes, si tenés estrés postraumático y ataques de pánico a los dos días está mal, tiene que ser en el momento. Si te vas caminando ensangrentada, está mal; tendrías que irte de rodillas, llorando y gritando”, expresó. Y luego agregó: “Se sigue alimentando la idea de la ‘víctima ideal’, que es justamente lo que hay que romper”.