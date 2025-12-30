Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

La causa se había iniciado en marzo de 2024, a partir de la denuncia presentada por una joven tucumana, quien afirmó haber sido víctima de un abuso en una habitación de un hotel de la capital, donde se encontraban los entonces futbolistas del club de Liniers. El caso tuvo desde sus comienzos una fuerte exposición pública y generó un amplio debate social y judicial.