Murió “BB”, un símbolo sensual que trascendió el séptimo arte

Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, en el seno de una familia burguesa, “BB” -como la llamaban- mostró desde muy joven una fuerte inclinación por la danza y el arte. Antes de llegar al cine, había incursionado en el modelaje, una experiencia que le abrió las puertas de la industria cinematográfica francesa. Su irrupción definitiva en la escena internacional se produjo en 1956, con “Y Dios creó a la mujer”, dirigida por Roger Vadim, quien entonces era su esposo. La película fue considerada provocadora y escandalosa para la época, y marcó un quiebre en la representación de la sexualidad femenina, transformando a Bardot en un mito erótico y en un símbolo cultural de alcance global.