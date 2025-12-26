Murió Perry Bamonte, histórico guitarrista de The Cure, a los 65 años

El mundo de la música despide a Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la emblemática banda británica The Cure, quien murió a los 65 años mientras se encontraba en su casa durante la celebración de Navidad.
La noticia fue confirmada este viernes por el propio grupo a través de un sentido comunicado difundido en su sitio web oficial. Allí, sus compañeros lo recordaron con palabras cargadas de afecto y admiración, describiéndolo como “tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo”.
Bamonte fue una pieza clave en distintas etapas de la historia de The Cure. Su primera etapa dentro de la banda se extendió desde 1990 hasta 2005, período en el que participó activamente tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo. Años más tarde, volvió a sumarse al grupo en 2022, manteniéndose activo hasta este 2025.
Su aporte musical dejó una huella profunda en el sonido y la identidad de la banda liderada por Robert Smith, consolidándolo como una figura fundamental dentro del universo sonoro de The Cure.