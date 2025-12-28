Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad para toda una generación, falleció a los 91 años. Con su partida, Francia y el mundo despiden a una de las últimas leyendas vivas de la época dorada del cine, una figura que pasó de ser el objeto de deseo global a una reclusa voluntaria dedicada a los animales y a la agitación política.
"Estoy muy orgullosa de la primera parte de mi vida, que ha sido un éxito y que ahora me permite tener una fama mundial que me ayuda mucho en la protección de los animales", había declarado la estrella a la agencia AFP en 2024, resumiendo la dualidad de su existencia.
La leyenda de "BB" nació explosivamente en 1956. Con solo 22 años, irrumpió en la pantalla bajo la dirección de su entonces marido, Roger Vadim, en la película "Y Dios creó a la mujer".
La escena de Bardot bailando un mambo apasionado, descalza y con el pelo suelto, escandalizó a una Francia conservadora, pero cautivó inmediatamente a Estados Unidos.
Bardot no solo actuaba; imponía una revolución cultural. Simone de Beauvoir, referente del feminismo, quedó subyugada por su naturalidad: "Anda descalza, ignora deliberadamente la ropa sofisticada, las joyas, los perfumes, el maquillaje (...) Hace lo que le da la gana, y eso es lo que perturba".
Su influencia transformó lugares tranquilos como Saint-Tropez y Buzios (Brasil) en destinos internacionales de la jet-set, aunque en sus últimos años lamentó que su refugio francés se hubiera convertido en una "ciudad de millonarios" sin encanto.
El precio de la fama y el retiro abrupto
Detrás del ícono, había una mujer acosada. Bardot vivió perseguida por hordas de fotógrafos, perdiendo su privacidad al punto de que su parto en 1960 se convirtió en un circo mediático, con paparazzis disfrazados de médicos. "Asocié el nacimiento de mi hijo con ese trauma", confesó años después sobre la difícil relación con su único hijo, Nicolas.
Hastiada de la gloria, en 1973 tomó una decisión que dejó al mundo atónito: a los 38 años, puso fin a su carrera cinematográfica. Nunca volvió a filmar.
Activismo y controversias
Su segunda vida estuvo dedicada a la Fundación Brigitte Bardot, creada en 1986. Fue pionera en causas que entonces parecían excéntricas, como la lucha antitaurina y la defensa de las focas.
Sin embargo, su imagen pública mutó del amor al desconcierto. En sus últimas décadas, la actriz se acercó a la extrema derecha, apoyando a Marine Le Pen y emitiendo juicios lapidarios sobre la homosexualidad, la inmigración y el Islam, lo que le valió múltiples condenas judiciales por incitación al odio racial.
Fiel a una personalidad indomable hasta el final, cuando le preguntaron qué actriz podría interpretarla en una película biográfica, su respuesta fue tajante: "Ninguna. No hay ni una sola capaz de hacerlo. ¿Qué les falta? Mi personalidad".