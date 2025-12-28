Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad para toda una generación, falleció a los 91 años. Con su partida, Francia y el mundo despiden a una de las últimas leyendas vivas de la época dorada del cine, una figura que pasó de ser el objeto de deseo global a una reclusa voluntaria dedicada a los animales y a la agitación política.