Secciones
LA GACETA
EspectáculosTV, Cine y Series

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La actriz francesa estuvo internada desde fines de septiembre, tras una operación. Tenía 91 años.

Brigitte Bardot murió a los 91 años Brigitte Bardot murió a los 91 años Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 4 Hs

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, ícono del cine mundial y figura emblemática de la cultura de las décadas de 1950 y 1960, falleció este domingo a los 91 años, confirmó su propia fundación en un comunicado oficial. Bardot, quien se había retirado de la actuación décadas atrás para dedicarse al activismo en favor del bienestar animal, llevaba meses con problemas de salud. 

A mediados de la década de 1970, Brigitte tomó la decisión de alejarse definitivamente del cine para volcarse de lleno a la defensa de los animales, compromiso que cristalizó en 1986 con la creación de la Fundación Brigitte Bardot. Vivió en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de “La Madrague” y una segunda casa escondida en la vegetación, “La Garrigue”, que alberga animales y una capilla privada.

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

En una entrevista el pasado mes de mayo a la cadena francesa BFMTV confesó que anhelaba “la paz, la naturaleza”. “Ahora vivo como una granjera con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burrito y mi poni, todos mis perros, mis gatos”, declaró la actriz, que dijo no tener “ni teléfono ni computadora”.

La salud de Brigitte Bardot: internaciones, cirugías y el comunicado oficial

La recordada actriz había pasado tres semanas hospitalizada en Tolón, en el sureste de Francia, debido a una intervención quirúrgica vinculada a "una enfermedad grave", según había informado el diario Var Matin. Y en enero de 2023, la actriz ya había sido hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.

La muerte de Bardot marca el final de una era. Su legado excede el cine: fue una figura que condensó los cambios culturales de la segunda mitad del siglo XX, desde la revolución sexual hasta el surgimiento del culto a la celebridad. Su imagen, reproducida miles de veces en fotografías, afiches y películas, sigue siendo sinónimo de una belleza natural y rebeldía.

Temas Francia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Lo más popular
Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
1

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales
2

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Se actualiza el salario del personal doméstico
3

Se actualiza el salario del personal doméstico

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
4

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Los quiebres del peronismo en la sanción del Presupuesto 2026
5

Los quiebres del peronismo en la sanción del Presupuesto 2026

Tolerancia y diálogo, buenas palabras
6

Tolerancia y diálogo, buenas palabras

Más Noticias
Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Comentarios