La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot, ícono del cine mundial y figura emblemática de la cultura de las décadas de 1950 y 1960, falleció este domingo a los 91 años, confirmó su propia fundación en un comunicado oficial. Bardot, quien se había retirado de la actuación décadas atrás para dedicarse al activismo en favor del bienestar animal, llevaba meses con problemas de salud.
A mediados de la década de 1970, Brigitte tomó la decisión de alejarse definitivamente del cine para volcarse de lleno a la defensa de los animales, compromiso que cristalizó en 1986 con la creación de la Fundación Brigitte Bardot. Vivió en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de “La Madrague” y una segunda casa escondida en la vegetación, “La Garrigue”, que alberga animales y una capilla privada.
En una entrevista el pasado mes de mayo a la cadena francesa BFMTV confesó que anhelaba “la paz, la naturaleza”. “Ahora vivo como una granjera con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burrito y mi poni, todos mis perros, mis gatos”, declaró la actriz, que dijo no tener “ni teléfono ni computadora”.
La salud de Brigitte Bardot: internaciones, cirugías y el comunicado oficial
La recordada actriz había pasado tres semanas hospitalizada en Tolón, en el sureste de Francia, debido a una intervención quirúrgica vinculada a "una enfermedad grave", según había informado el diario Var Matin. Y en enero de 2023, la actriz ya había sido hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.
La muerte de Bardot marca el final de una era. Su legado excede el cine: fue una figura que condensó los cambios culturales de la segunda mitad del siglo XX, desde la revolución sexual hasta el surgimiento del culto a la celebridad. Su imagen, reproducida miles de veces en fotografías, afiches y películas, sigue siendo sinónimo de una belleza natural y rebeldía.