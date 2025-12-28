La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

A mediados de la década de 1970, Brigitte tomó la decisión de alejarse definitivamente del cine para volcarse de lleno a la defensa de los animales, compromiso que cristalizó en 1986 con la creación de la Fundación Brigitte Bardot. Vivió en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de “La Madrague” y una segunda casa escondida en la vegetación, “La Garrigue”, que alberga animales y una capilla privada.