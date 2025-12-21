Quién es Daiana Rigoni, más conocida como SoyDairi, la joven que sorprendió y ganó en Párense de Manos 3

Daiana Rigoni, conocida en redes sociales como Dairi o SoyDairi, fue una de las grandes protagonistas de Párense de Manos 3. Este sábado 20 de diciembre, la joven se impuso ante la española Espe en un combate que captó la atención de miles de espectadores tanto en el estadio de Huracán como a través de la transmisión en vivo.
¿Cómo fue la pelea de Dairi en Párense de Manos 3?
Desde el inicio del enfrentamiento, la influencer argentina mostró seguridad y actitud. Esquivó golpes, manejó los tiempos del combate y sumó gestos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, lo que le valió el respaldo del público presente.
Finalmente, Daiana Rigoni derrotó a Espe por puntos, tras la decisión unánime de los jueces. El evento fue seguido por más de 400 mil personas en la plataforma Kick, consolidando una vez más el impacto del streaming en eventos deportivos y de entretenimiento.
Visiblemente emocionada, Dairi agradeció el apoyo recibido y reveló que se alejó de su rutina cotidiana para enfocarse de lleno en su preparación física y mental para el boxeo.
¿Quién es Daiana Rigoni, más conocida como SoyDairi?
SoyDairi es una influencer y creadora de contenido nacida en Federación, Entre Ríos. Comenzó su carrera como youtuber durante la pandemia, grabando videos únicamente con su celular, sin computadora ni conexión estable a internet. Ese inicio precario no fue un obstáculo: con el tiempo logró construir una comunidad sólida y en constante crecimiento.
Actualmente, Daiana Rigoni supera el millón de seguidores en redes sociales, donde se destaca por su contenido cercano, espontáneo y auténtico.
Reconocimientos y crecimiento en el streaming
El trabajo de Dairi también fue reconocido por la industria: en 2025 ganó el Premio Streamer IRL, y además fue nominada a los Premios Martín Fierro Digitales y a los Coscu Army Awards, organizados por Martín Pérez Disalvo.
Su victoria en Párense de Manos 3 marca un nuevo hito en su carrera y confirma su capacidad para trascender las redes sociales y destacarse en eventos masivos.