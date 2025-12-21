Quién es Daiana Rigoni, más conocida como SoyDairi, la joven que sorprendió y ganó en Párense de Manos 3

Daiana Rigoni, conocida en redes sociales como Dairi o SoyDairi, fue una de las grandes protagonistas de Párense de Manos 3. Este sábado 20 de diciembre, la joven se impuso ante la española Espe en un combate que captó la atención de miles de espectadores tanto en el estadio de Huracán como a través de la transmisión en vivo.