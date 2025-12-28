La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La vida de Brigitte Bardot estuvo marcada por el éxito, la exposición permanente y decisiones personales que la alejaron de los mandatos tradicionales. Ícono absoluto del cine francés y figura central de una época, la actriz también protagonizó historias íntimas que durante años quedaron en un segundo plano, lejos de los flashes y los escenarios que la consagraron a nivel mundial.
Entre esos aspectos menos conocidos aparece su compleja relación con su único hijo, un vínculo atravesado por la distancia, las ausencias y declaraciones que generaron impacto incluso décadas después. Cómo fue ese lazo a lo largo del tiempo y por qué Bardot habló de ese tema sin rodeos son algunas de las claves que ayudan a comprender una faceta poco explorada de su vida personal.
Los problemas con su único hijo
Nicolás es fruto de la relación de la diva con el actor Jacques Charrier, tiene actualmente 65 años. La relación entre ellos siempre fue intrincada y no mejoró con los años. Tras la separación de Charrier y Bardot, el joven quedó bajo la crianza de su familia paterna, algo que determinó el futuro entre ambos.
En su libro de memorias, Brigitte Bardot habló abiertamente de los problemas que tuvo con su hijo. "El instinto maternal se aprende, con el tiempo y una vida tranquila. Yo tuve una vida muy complicada. Y ese desgarro me ha perseguido toda la vida. Durante su infancia, mis relaciones con Nicolas, mi hijo, fueron lamentables. Para él y para mí", reveló sin vueltas.
A tal punto llegó la frialdad entre ellos que, cuando Nicolas-Jacques se casó con la modelo Anne-Line Bjerkan, Bardot no estuvo en la lista de invitados. De esa unión nacieron dos hijas, Theo y Anna, nietas de la actriz y quienes la hicieron bisabuela. “Soy bisabuela de tres niños noruegos que no hablan francés y a quienes que veo rara vez”, dijo en Paris Match en 2024.
Siempre fue bastante sincera y asumió que su carrera y sus circunstancias personales le hicieron alejarse de Nicolas, aunque jamás dejó de sentir un gran amor hacia su persona. "Lo quiero de una manera especial. Y él también me quiere", comentó al respecto. También aprovechó para comentar que el joven había heredado muchos rasgos de su personalidad.
Años más tarde agregó, con cierta tristeza: “Él vive en Noruega, con su familia. Viene a verme una vez por año. Creo que terminó por comprender a esta madre rara que fui”.