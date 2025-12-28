La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

En su libro de memorias, Brigitte Bardot habló abiertamente de los problemas que tuvo con su hijo. "El instinto maternal se aprende, con el tiempo y una vida tranquila. Yo tuve una vida muy complicada. Y ese desgarro me ha perseguido toda la vida. Durante su infancia, mis relaciones con Nicolas, mi hijo, fueron lamentables. Para él y para mí", reveló sin vueltas.