Secciones
LA GACETA
EspectáculosTV, Cine y Series

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La actriz mantuvo una relación atravesada por la distancia y las tensiones con su único hijo. "Fue lamentable para él y para mí", reveló alguna vez.

Brigitte Bardot junto a Nicolás, su único hijo, con quien siempre tuvo una compleja relación Brigitte Bardot junto a Nicolás, su único hijo, con quien siempre tuvo una compleja relación Vanity
Hace 3 Hs

La vida de Brigitte Bardot estuvo marcada por el éxito, la exposición permanente y decisiones personales que la alejaron de los mandatos tradicionales. Ícono absoluto del cine francés y figura central de una época, la actriz también protagonizó historias íntimas que durante años quedaron en un segundo plano, lejos de los flashes y los escenarios que la consagraron a nivel mundial.

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Entre esos aspectos menos conocidos aparece su compleja relación con su único hijo, un vínculo atravesado por la distancia, las ausencias y declaraciones que generaron impacto incluso décadas después. Cómo fue ese lazo a lo largo del tiempo y por qué Bardot habló de ese tema sin rodeos son algunas de las claves que ayudan a comprender una faceta poco explorada de su vida personal.

Nicolas-Jacques Charrier, el único hijo de Brigitte Bardot Nicolas-Jacques Charrier, el único hijo de Brigitte Bardot Hola

Los problemas con su único hijo

Nicolás es fruto de la relación de la diva con el actor Jacques Charrier, tiene actualmente 65 años. La relación entre ellos siempre fue intrincada y no mejoró con los años. Tras la separación de Charrier y Bardot, el joven quedó bajo la crianza de su familia paterna, algo que determinó el futuro entre ambos.

En su libro de memorias, Brigitte Bardot habló abiertamente de los problemas que tuvo con su hijo. "El instinto maternal se aprende, con el tiempo y una vida tranquila. Yo tuve una vida muy complicada. Y ese desgarro me ha perseguido toda la vida. Durante su infancia, mis relaciones con Nicolas, mi hijo, fueron lamentables. Para él y para mí", reveló sin vueltas.

A tal punto llegó la frialdad entre ellos que, cuando Nicolas-Jacques se casó con la modelo Anne-Line Bjerkan, Bardot no estuvo en la lista de invitados. De esa unión nacieron dos hijas, Theo y Anna, nietas de la actriz y quienes la hicieron bisabuela. “Soy bisabuela de tres niños noruegos que no hablan francés y a quienes que veo rara vez”, dijo en Paris Match en 2024.

Siempre fue bastante sincera y asumió que su carrera y sus circunstancias personales le hicieron alejarse de Nicolas, aunque jamás dejó de sentir un gran amor hacia su persona. "Lo quiero de una manera especial. Y él también me quiere", comentó al respecto. También aprovechó para comentar que el joven había heredado muchos rasgos de su personalidad.

Años más tarde agregó, con cierta tristeza: “Él vive en Noruega, con su familia. Viene a verme una vez por año. Creo que terminó por comprender a esta madre rara que fui”.

Temas Francia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Lo más popular
Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
1

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales
2

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Se actualiza el salario del personal doméstico
3

Se actualiza el salario del personal doméstico

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
4

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Los quiebres del peronismo en la sanción del Presupuesto 2026
5

Los quiebres del peronismo en la sanción del Presupuesto 2026

Tolerancia y diálogo, buenas palabras
6

Tolerancia y diálogo, buenas palabras

Más Noticias
Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Comentarios