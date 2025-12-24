La supergripe H3N2 ya está en el país: cuál es el remedio que puede frenar los síntomas

De acuerdo a un informe publicado por el sitio Infobae, la influenza A H3N2 es uno de los virus que más impacto genera durante las epidemias estacionales y se caracteriza por su alta capacidad de mutación. En este caso, el subclado K -identificado como J.2.4.1- mostró una rápida expansión a nivel global desde agosto de 2025 y ya fue detectado en más de 30 países.