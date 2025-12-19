Detectaron en el país tres casos de gripe A H3N2 subclado K, una variante de mayor transmisibilidad

La vigilancia epidemiológica en el país se mantiene activa y dentro de los valores esperados para esta época del año, tanto para influenza como para otros virus respiratorios. En ese sentido, la ANLIS y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación acompañan el monitoreo en las 24 jurisdicciones, con el objetivo de detectar a tiempo cualquier cambio en los patrones de transmisión, en la gravedad de los cuadros o en las poblaciones afectadas.