Detectaron en el país tres casos de gripe A H3N2 subclado K, una variante de mayor transmisibilidad

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección en Argentina de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K, una variante de la gripe estacional que presenta cambios genéticos asociados a una mayor capacidad de transmisión.
Los casos identificados corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y a un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicó Infobae. De acuerdo con la información oficial a la que accedió ese medio, los tres pacientes atravesaron la enfermedad sin complicaciones clínicas y evolucionaron de manera favorable.
La detección se realizó en el marco de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, con confirmación posterior del Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS) mediante secuenciación genómica, técnica que permitió clasificar los virus dentro del subclado K.
Desde la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” señalaron que la evidencia científica disponible hasta el momento no indica que esta variante genere cuadros clínicos más graves en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) detectados en temporadas anteriores.
En cuanto a la situación de los pacientes, el organismo precisó que el niño atendido en la Ciudad de Buenos Aires requirió internación, mientras que los adolescentes de Santa Cruz fueron evaluados dentro del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas. Las autoridades sanitarias provinciales tienen a su cargo la investigación de cada caso y la garantía de una atención oportuna, en coordinación con el sistema nacional de vigilancia.
La vigilancia epidemiológica en el país se mantiene activa y dentro de los valores esperados para esta época del año, tanto para influenza como para otros virus respiratorios. En ese sentido, la ANLIS y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación acompañan el monitoreo en las 24 jurisdicciones, con el objetivo de detectar a tiempo cualquier cambio en los patrones de transmisión, en la gravedad de los cuadros o en las poblaciones afectadas.
Entre las recomendaciones oficiales, se remarcó la importancia de que las personas con síntomas respiratorios compatibles con una infección viral consulten al sistema de salud, especialmente quienes integran grupos de riesgo, para favorecer la detección temprana y la atención adecuada.
En línea con su rol institucional, la ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” continuará aportando información técnica y evidencia científica al sistema sanitario nacional, como parte de una respuesta basada en datos frente a la dinámica cambiante de los virus respiratorios.
Subclado K: por qué preocupa a los sistemas de salud
La gripe H3N2 es una de las variantes más frecuentes del virus de la influenza A que circulan cada año en el mundo. Se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar, y también por el contacto con superficies contaminadas seguido del contacto con la boca, la nariz o los ojos.
El subclado K, identificado técnicamente como J.2.4.1, es una evolución genética del subtipo H3N2. Se caracteriza por ser altamente contagioso, aunque no más grave que otras cepas estacionales conocidas. Su mayor transmisibilidad se explica por mutaciones en la hemaglutinina, una proteína clave que permite al virus ingresar en las células humanas, facilitando su propagación incluso en poblaciones con cierto grado de inmunidad previa.
Los síntomas no difieren de los habituales de la gripe estacional. La fiebre suele superar los 38 grados y aparece de manera repentina, acompañada de escalofríos, malestar general y un marcado cansancio. También son frecuentes el dolor muscular y articular, especialmente en piernas, espalda y brazos, el dolor de cabeza persistente, la tos seca y la congestión nasal, que completan el cuadro clínico más común.