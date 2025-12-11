Gripe H3N2 K: ¿cuándo podría llegar a Argentina el brote que alerta al mundo?

La gripe H3N2 variante K provoca un número récord de casos y hospitalizaciones en toda Europa. Este brote adelanta el momento álgido habitual de la temporada, ejerciendo una presión sin precedentes sobre los distintos sistemas sanitarios. La rápida diseminación del virus ocurre mientras otros patógenos respiratorios también circulan, lo cual dificulta el diagnóstico preciso de las infecciones y obliga a intensificar las medidas de prevención a nivel general. Los expertos advierten sobre la gravedad de la situación actual y la necesidad de mantener la vigilancia.
En Inglaterra, la situación se vislumbra particularmente desafiante. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido proyecta que hasta 8.000 pacientes requerirán ingreso hospitalario por gripe durante la próxima semana. Este volumen de ingresos, el cual se espera, no se registró en el país desde el año 2010. Este pronóstico subraya el impacto extraordinario que la variante H3N2 K produce en la infraestructura sanitaria del continente.
Cuándo llegará a Argentina la Gripe H3N2
De cara al próximo otoño austral, Marta Cohen, quien ahora integra la excelentísima Orden del Imperio Británico por su destacada labor en el Reino Unido, pronosticó la inminente llegada de la variante K del virus H3N2 a América Latina. Por ello, la especialista sugirió planificar la campaña de vacunación para el mes de marzo.
Recomendó a quienes viajen a Europa recibir la inmunización al menos dos semanas antes de emprender su viaje. La doctora Cohen enfatizó que las disposiciones actuales son recomendaciones, no una cuarentena obligatoria, y buscan limitar el riesgo de contagio masivo para proteger la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.
Frente a este escenario de potencial propagación, tanto autoridades sanitarias como expertos resaltan la importancia de mantener la calma entre la población. Subrayan la necesidad de seguir rigurosamente todas las indicaciones sanitarias oficiales. Un punto clave que resaltan es priorizar la protección de los sectores más vulnerables de la población durante el que se perfila como un invierno particularmente desafiante en la región.
Variante K de H3N2: por qué preocupa a los expertos
La variante K de la influenza A H3N2 presenta mutaciones que le permiten evadir parcialmente la inmunidad previa, lo que favorece una transmisión acelerada.
La médica del NHS Nisa Aslam advirtió que estos cambios genéticos explican el aumento explosivo de casos.
El virólogo Ed Hutchinson señaló que el subtipo H3N2 circula menos que otros, por lo que la población tiene menor inmunidad.
La médica argentina Marta Cohen, radicada en Reino Unido, afirmó que el brote actual es 56% más alto que el año pasado y que la variante es “mucho más contagiosa”.
Aunque la vacuna antigripal mantiene protección contra formas graves, este año es menos eficaz para evitar la infección debido a las mutaciones recientes.
Síntomas de la variante K de H3N2
Los síntomas predominantes incluyen:
Fiebre alta de inicio repentino
Tos seca
Dolor de garganta
Fuerte dolor muscular
Cansancio extremo
Diarrea o dolor abdominal
Los expertos advierten que la gripe K puede confundirse fácilmente con COVID-19, por lo que se recomiendan pruebas diagnósticas combinadas.
Grupos de riesgo
Mayores de 65 años
Niños pequeños
Personas inmunodeprimidas
Embarazadas
Aunque en la infancia suele ser leve, los niños son altamente transmisores; en adultos, el cuadro tiende a ser más severo.