Gripe H3N2 K: ¿cuándo podría llegar a Argentina el brote que alerta al mundo?

La gripe H3N2 variante K provoca un número récord de casos y hospitalizaciones en toda Europa. Este brote adelanta el momento álgido habitual de la temporada, ejerciendo una presión sin precedentes sobre los distintos sistemas sanitarios. La rápida diseminación del virus ocurre mientras otros patógenos respiratorios también circulan, lo cual dificulta el diagnóstico preciso de las infecciones y obliga a intensificar las medidas de prevención a nivel general. Los expertos advierten sobre la gravedad de la situación actual y la necesidad de mantener la vigilancia.