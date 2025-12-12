Gripe H3N2 variante K: por qué es más contagiosa y cómo protegerse

Mientras Europa enfrenta una de las olas de gripe más tempranas y agresivas de los últimos años, especialistas de la región advierten que la variante K del virus influenza A (H3N2) podría llegar a Sudamérica durante el otoño. Con sistemas sanitarios bajo presión y un aumento significativo de hospitalizaciones, las autoridades de salud recomiendan reforzar la vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables.