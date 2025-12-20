“Preocuparse, sí; alarmarse, no”: qué tener en cuenta ante los primeros casos de gripe A H3N2 en Argentina

Gripe H3N2: más contagiosa pero no más grave

El subclado K, característico de esta enfermedad, fue clave para detectar su presencia en Argentina. Se trata de un grupo filogenético definido por mutaciones específicas del virus. Técnicamente, es denominado J.2.4.1 y se caracteriza por ser una variante de gripe estacional particularmente contagiosa, aunque no más grave que otras cepas. En este sentido, Orduna declaró que no es comparable con las pandemias de Covid de 2020-2022, ni con la de gripe A de 2009.