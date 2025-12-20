“Preocuparse, sí; alarmarse, no”: qué tener en cuenta ante los primeros casos de gripe A H3N2 en Argentina

Este viernes por la tarde, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Doctor Carlos Malbrán” confirmó los primeros tres casos de influenza A H3N2 en Argentina. La ola de contagios que inició en Europa durante principios del segundo semestre de este año llegó rápidamente a esparcirse por los demás continentes. Los especialistas aseguran que no se trata de una situación por la que haya que alarmarse.
El infectólogo Tomás Orduna, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y de Medicina del Viajero del Hospital Muñiz de Buenos Aires estuvo en diálogo con LA GACETA Play, donde brindó más información sobre este nuevo brote de la variante de gripe A H3N2. “Preocuparse, sí; alarmarse, no”, sentenció el especialista en referencia a esta enfermedad. Según indicó, se trata de una “pequeña mutación” que no genera riesgo pandémico.
Gripe H3N2: más contagiosa pero no más grave
El subclado K, característico de esta enfermedad, fue clave para detectar su presencia en Argentina. Se trata de un grupo filogenético definido por mutaciones específicas del virus. Técnicamente, es denominado J.2.4.1 y se caracteriza por ser una variante de gripe estacional particularmente contagiosa, aunque no más grave que otras cepas. En este sentido, Orduna declaró que no es comparable con las pandemias de Covid de 2020-2022, ni con la de gripe A de 2009.
Su mayor adaptabilidad y capacidad para transmitirse se vincula a mutaciones en la hemaglutinina, una molécula que permite el paso del virus a las células humanas. Aunque en este caso las personas vacunadas no tienen la misma protección para evitar la infección, la aplicación sí puede ser fundamental para evitar hospitalizaciones y cuadros graves.
Síntomas y prevención de la gripe A H3N2
Los síntomas son los característicos de otros tipos de gripe. Se manifiesta como un malestar generalizado, caracterizado por una sensación de cansancio en todo el cuerpo y/o por dolor muscular y articular. La fiebre también aparece y suele superar los 38 °C y estar acompañada de escalofríos, tos seca y congestión nasal.
En los países de mayor circulación, se tomaron medidas para evitar la saturación de los sistemas de salud. Aunque los casos no revisten una mayor gravedad, sí se transmite de forma más rápida, por lo que más pacientes acuden a consulta médica en menor tiempo. Por ello, en sitios como Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Canadá, se recomendó el uso de barbijo en hospitales y se recomendó limitar el contacto social ante la aparición de síntomas gripales.