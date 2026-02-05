Caso Érika: cobra fuerza la línea narco y la de las fiestas electrónicas

La víctima mantenía una relación sentimental con Carlos Alberto Ferreira Benítez, un supuesto narco paraguayo que eligió la provincia para esconderse. Fue detenido en 2021 en Alberdi, escenario en el que estalló un escándalo el año pasado al vincularse al poder político con la comercialización de estupefacientes. En su país natal fue acusado de dirigir una organización dedicada a traficar grandes cantidades de marihuana por vía aérea hacia la Argentina. En el marco de la investigación del crimen, un testigo señaló a este hombre como organizador de vuelos narcos.