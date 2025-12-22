Por qué en la Legislatura piden que se declare la “emergencia electoral” en Tucumán

El legislador Claudio Viña (Compromiso Tucumán) presentó un proyecto de ley que propone declarar la “emergencia electoral” en Tucumán. La iniciativa surgió como consecuencia de la frustrada reforma que impulsó y luego frenó el peronismo. El principal objetivo de la propuesta es “llevar adelante las acciones necesarias para analizar, debatir y generar los proyectos de ley que se estime conveniente para modificar, sanear y modernizar el régimen electoral de la provincia y las legislaciones respectivas”.
Básicamente se busca crear una Comisión Especial de Reforma Electoral por 90 días para avanzar sobre: el sistema de acoples; el modo de emisión del sufragio; el financiamiento de campañas electorales; distribución de la publicidad política; paridad de género; “Ficha Limpia”; duración de las campañas electorales; organismo de control de los comicios; y otros temas relacionados.
Fundamentos
En los fundamentos, el parlamentario remarcó que la Cámara renueva más de 20 emergencias año tras año sin que nada cambie para salir de ese estado. Reprochó que, incluso, haya normas en ese sentido que se hayan prorrogado por dos años, lo cual, según Viña, implica que de antemano se sabe que “la acción del gobernador y del Poder Ejecutivo va a ser durante 2026 lo suficientemente mediocre para prorrogar de un plumazo por dos años la emergencia en Seguridad”.
En cambio, remarcó que hay temas como el sistema electoral provincial que nadie duda que está bajo emergencia. “Millones de papeletas para intentar emitir un sufragio; campañas publicitarias varias veces millonarias; problemas con la participación de las mujeres; falta de control del financiamiento de las campañas; escrutinio tortuoso (...). Son solo algunos de los vicios de nuestro sistema electoral”, dijo. Además, ironizó que el gobernador Osvaldo Jaldo tuvo “bravuconadas reformistas” que se diluyeron como jugo en polvo en el agua.