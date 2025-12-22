Por qué en la Legislatura piden que se declare la “emergencia electoral” en Tucumán

Fundamentos

En los fundamentos, el parlamentario remarcó que la Cámara renueva más de 20 emergencias año tras año sin que nada cambie para salir de ese estado. Reprochó que, incluso, haya normas en ese sentido que se hayan prorrogado por dos años, lo cual, según Viña, implica que de antemano se sabe que “la acción del gobernador y del Poder Ejecutivo va a ser durante 2026 lo suficientemente mediocre para prorrogar de un plumazo por dos años la emergencia en Seguridad”.