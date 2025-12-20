Secciones
Política

Lisandro Catalán le reclamó a Osvaldo Jaldo el cumplimiento de la reforma electoral prometida

Pidió "de una vez y para siempre tener un sistema electoral moderno, transparente y que dé igualdad de condiciones a todos los partidos".

LISANDRO CATALÁN. Fue orador en la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad. LISANDRO CATALÁN. Fue orador en la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad.
Hace 3 Min

En el marco de la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán y principal referente provincial del espacio, Lisandro Catalán, cuestionó con dureza al Gobierno provincial por el incumplimiento de la reforma electoral comprometida y reclamó la implementación de un sistema moderno y transparente.

Durante su intervención, Catalán apuntó directamente contra el gobernador y la Legislatura provincial, a quienes instó a honrar el compromiso asumido ante la sociedad tucumana. “Yo le voy a hacer un pedido al gobernador y a la Legislatura para que cumplan con un compromiso con los tucumanos: de una vez y para siempre tener un sistema electoral moderno, transparente y que dé igualdad de condiciones a todos los partidos”, expresó.

En ese sentido, el dirigente libertario destacó como antecedente el proceso llevado adelante a nivel nacional por el presidente Javier Milei, y remarcó los resultados obtenidos con la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales de octubre de 2025. Ese mecanismo permitió “un proceso más ágil, eficiente y transparente”, con una recepción ampliamente favorable por parte del electorado.

Catalán citó además una encuesta reciente que refleja un fuerte respaldo social a la reforma electoral en la provincia. “Más del 80% de los tucumanos quiere la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel provincial”, afirmó, y consideró que ese dato debería ser suficiente para que el oficialismo avance con los cambios necesarios.

En línea con esa postura, recordó que La Libertad Avanza Tucumán presentó un proyecto concreto de reforma electoral que propone, entre otros puntos, la implementación de la Boleta Única de Papel y la reducción del número de acoples a un máximo de cuatro, con el objetivo de simplificar el sistema, evitar distorsiones en la voluntad popular y garantizar reglas claras y equitativas para todas las fuerzas políticas.

Finalmente, el referente libertario subrayó que la reforma electoral no debe ser una discusión partidaria sino institucional, y advirtió que la falta de avances en la materia implica una deuda pendiente con la calidad democrática de la provincia. “Tucumán no puede seguir postergando una reforma que la sociedad reclama de manera clara”, concluyó.

Temas Lisandro CatalánFundación Federalismo y Libertad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece
1

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
2

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
3

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
4

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
5

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
6

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Detectan 178.000 certificados de discapacidad asignados a personas fallecidas en Argentina

Detectan 178.000 certificados de discapacidad asignados a personas fallecidas en Argentina

La remera de Máximo Kirchner que agitó la interna del PJ bonaerense y tensó la relación con Axel Kicillof

La remera de Máximo Kirchner que agitó la interna del PJ bonaerense y tensó la relación con Axel Kicillof

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos: Está prácticamente cerrado, afirmó Pablo Quirno

Acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos: "Está prácticamente cerrado", afirmó Pablo Quirno

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Comentarios