Lisandro Catalán le reclamó a Osvaldo Jaldo el cumplimiento de la reforma electoral prometida

Durante su intervención, Catalán apuntó directamente contra el gobernador y la Legislatura provincial, a quienes instó a honrar el compromiso asumido ante la sociedad tucumana. “Yo le voy a hacer un pedido al gobernador y a la Legislatura para que cumplan con un compromiso con los tucumanos: de una vez y para siempre tener un sistema electoral moderno, transparente y que dé igualdad de condiciones a todos los partidos”, expresó.