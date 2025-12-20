Lisandro Catalán le reclamó a Osvaldo Jaldo el cumplimiento de la reforma electoral prometida

En el marco de la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán y principal referente provincial del espacio, Lisandro Catalán, cuestionó con dureza al Gobierno provincial por el incumplimiento de la reforma electoral comprometida y reclamó la implementación de un sistema moderno y transparente.
Durante su intervención, Catalán apuntó directamente contra el gobernador y la Legislatura provincial, a quienes instó a honrar el compromiso asumido ante la sociedad tucumana. “Yo le voy a hacer un pedido al gobernador y a la Legislatura para que cumplan con un compromiso con los tucumanos: de una vez y para siempre tener un sistema electoral moderno, transparente y que dé igualdad de condiciones a todos los partidos”, expresó.
En ese sentido, el dirigente libertario destacó como antecedente el proceso llevado adelante a nivel nacional por el presidente Javier Milei, y remarcó los resultados obtenidos con la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales de octubre de 2025. Ese mecanismo permitió “un proceso más ágil, eficiente y transparente”, con una recepción ampliamente favorable por parte del electorado.
Catalán citó además una encuesta reciente que refleja un fuerte respaldo social a la reforma electoral en la provincia. “Más del 80% de los tucumanos quiere la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel provincial”, afirmó, y consideró que ese dato debería ser suficiente para que el oficialismo avance con los cambios necesarios.
En línea con esa postura, recordó que La Libertad Avanza Tucumán presentó un proyecto concreto de reforma electoral que propone, entre otros puntos, la implementación de la Boleta Única de Papel y la reducción del número de acoples a un máximo de cuatro, con el objetivo de simplificar el sistema, evitar distorsiones en la voluntad popular y garantizar reglas claras y equitativas para todas las fuerzas políticas.
Finalmente, el referente libertario subrayó que la reforma electoral no debe ser una discusión partidaria sino institucional, y advirtió que la falta de avances en la materia implica una deuda pendiente con la calidad democrática de la provincia. “Tucumán no puede seguir postergando una reforma que la sociedad reclama de manera clara”, concluyó.