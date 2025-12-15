Por falta de consenso, Acevedo confirmó que la reforma electoral no se tratará este año

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, finalmente confirmó que la reforma electoral no será tratada en la última sesión del año, prevista para el jueves 18 a las 8 de la mañana, al advertir que “no hubo consenso suficiente” entre los distintos espacios políticos y sectores consultados.
En diálogo con la prensa, explicó que se trata de un tema “políticamente central” y remarcó que no están dadas las condiciones para avanzar sin acuerdos amplios, por lo que se resolvió excluir la iniciativa del orden del día.
“Es un tema muy importante como para que dependa de la coyuntura o de algún capricho. Queríamos un consenso generalizado, consenso que no se dio, entonces no lo vamos a tratar en este momento”, sostuvo.
El titular de la Cámara baja fue enfático al señalar que no se forzará el debate para evitar afectar valores institucionales. “No queremos forzar absolutamente nada. Si no hay consenso, somos respetuosos y no avanzamos, porque de lo contrario atentaríamos contra valores de la democracia que no queremos vulnerar”, afirmó.
Detalló, ademas, que las diferencias surgieron en varios puntos clave del proyecto, entre ellos el tipo de boleta, la cantidad de acoples y los criterios de paridad de género. “Algunos plantean boleta electrónica, otros boleta única y otros boleta de papel. Tampoco había uniformidad en la cantidad de acoples ni en otros aspectos centrales”, explicó.
Consultado sobre la posibilidad de tratar la reforma de manera parcial, por ejemplo con iniciativas como Ficha Limpia, el vicegobernador aclaró que el debate no queda descartado, sino que continuará en agenda. “Esto no se suprime ni se deja de hablar. Es un debate que se está dando y que seguramente continuará, veremos más adelante de qué manera y con qué temas”, indicó.
Acevedo también rechazó que la decisión responda a un error de cálculo político o a presiones externas. “No hubo ninguna presión ni pulseada. Venimos trabajando, hablando y buscando consensos. En la medida que se puede lograr, se hace; y cuando no, no”, sostuvo, al tiempo que aclaró que los acuerdos deben involucrar al oficialismo, la oposición y también a la mesa de diálogo con representantes de la sociedad.
Finalmente, confirmó que la sesión del jueves será la última del año legislativo y adelantó que el foco estará puesto en proyectos con impacto directo en la economía provincial, como la modificación de la Ley 9.911 de promoción del empleo y la producción. “La reforma electoral es importante para el sector político, pero hoy también hay que mirar lo esencial: generar condiciones para la producción, el trabajo y el crecimiento en Tucumán”, concluyó.