Por falta de consenso, Acevedo confirmó que la reforma electoral no se tratará este año

Finalmente, confirmó que la sesión del jueves será la última del año legislativo y adelantó que el foco estará puesto en proyectos con impacto directo en la economía provincial, como la modificación de la Ley 9.911 de promoción del empleo y la producción. “La reforma electoral es importante para el sector político, pero hoy también hay que mirar lo esencial: generar condiciones para la producción, el trabajo y el crecimiento en Tucumán”, concluyó.