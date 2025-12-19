Mapa de los radares en Brasil: dónde se encuentran y cuánto puede costar la multa

La autovía ruta 14 es una de las arterias clave que deberán tomar cientos de argentinos para poder disfrutar de sus vacaciones en Brasil en esta temporada veraniega. Para los viajeros que deseen evitar contratiempos, será fundamental conocer cuáles son las precauciones y los controles vigentes al transitar este camino.
La denominada "Ruta del Mercosur" es la principal vía de comercio y turismo hacia los países limítrofes y uno de los corredores viales más importantes de Argentina. Su papel clave es conectar el interior del país con Brasil y Uruguay. Esta nace en Ceibas (Entre Ríos) y llega hasta Bernardo de Irigoyen, en Misiones.
El trayecto que va desde Ceibas hasta Paso de los Libres (Corrientes) se convierte en la autovía principal hacia Brasil, con doble carril por sentido en muchas secciones. En esta localidad correntina se encuentra un puente y el paso fronterizo al país vecino. Unos 120 km al norte, se ubica otro cruce en Santo Tomé. Por esta ruta se espera el flujo de turistas que se dirigen a Torres, Florianópolis y Camboriú, entre otros destinos.
El recorrido desde Tucumán
Los tucumanos que viajan a Brasil deben enganchar la Autovía 14 luego de atravesar la Ruta Nacional 9 hacia Santiago del Estero y conectar con otras rutas hacia la región del Litoral. En el último tiempo, este corredor se transformó íntegramente en un camino con doble calzada, una mejora que buscaba agilizar el tránsito y la seguridad.
Con las modificaciones de la infraestructura también se aplicaron nuevas medidas de control que implican un endurecimiento de las sanciones e infracciones para impedir los excesos de velocidad.
Nuevos radares y fotomultas en Entre Ríos
En el caso de Entre Ríos, la Dirección de Prevención Vial Provincial informó que existen nuevos dispositivos de control y un acuerdo con las autoridades nacionales para realizar estos procedimientos y el cobro de multas. Según un reporte de Infobae, se dispuso un equipo de fotomultas —algunos ya operativos— a lo largo del corredor:
- Kilómetro 1,05 (Ceibas): Máxima permitida 120 km/h. (Proyectado)
- Kilómetro 60,3 (Gualeguaychú): Límite 120 km/h. (Proyectado)
- Kilómetro 117,5 (Concepción del Uruguay): Tope 80 km/h en zona urbana.
- Kilómetro 126,6 (Concepción del Uruguay): Límite 100 km/h.
- Kilómetro 150,4 (Colón): Máxima 120 km/h.
- Kilómetros 260,6 y 261 (Concordia): Tope 120 km/h.
- Kilómetro 328,2 y 333,2 (Chajarí): Límite 120 km/h.
A estos dispositivos fijos en la R14 se suman otros en el puente Rosario-Victoria (Ruta Nacional 174), ubicados en los kilómetros 9, 20 y 57,2, todos con máxima de 80 km/h. Además, hay controles móviles en la Ruta Nacional 18, vía que atraviesa de forma horizontal la provincia en sentido oeste-este. Allí los controles funcionan en:
- Kilómetro 18 (Sauce Montrull): Máxima 80 km/h.
- Kilómetro 126,5 (Estación Raíces): Límite 60 km/h.
- Kilómetro 188,2 y 188,5 (Jubileo): Tope 60 km/h.
¿Cuánto cuestan las multas en 2025?
Por violar los límites de velocidad o circular sin las luces bajas encendidas, las sanciones pueden superar los $500.000. Para calcularlas, se toma como referencia la Unidad Fija (UF), basada en el valor del litro de nafta súper de YPF en estaciones de Entre Ríos, que actualmente se ubica en $1.613.
Una falta grave fluctúa entre las 300 y las 500 UF. Por rebasar el tope de velocidad, se está aplicando un mínimo de 315 UF, lo que lleva la sanción a $508.095. Los pagos pueden realizarse vía transferencias bancarias o billeteras virtuales ante la Dirección de Seguridad Vial de Entre Ríos. Existe un descuento del 50% por pago voluntario, y los descargos pueden realizarse de forma virtual en el sitio oficial de monitoreo vial de la provincia.