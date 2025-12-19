Mapa de los radares en Brasil: dónde se encuentran y cuánto puede costar la multa

El trayecto que va desde Ceibas hasta Paso de los Libres (Corrientes) se convierte en la autovía principal hacia Brasil, con doble carril por sentido en muchas secciones. En esta localidad correntina se encuentra un puente y el paso fronterizo al país vecino. Unos 120 km al norte, se ubica otro cruce en Santo Tomé. Por esta ruta se espera el flujo de turistas que se dirigen a Torres, Florianópolis y Camboriú, entre otros destinos.