Cada verano, miles de turistas y paseantes recorren las rutas argentinas con la comodidad de unas ojotas al volante. Pero no siempre esta costumbre es tan inofensiva como parece: en una sola provincia del país, esa elección de calzado puede costarte una multa. ¿Dónde hay que tener especial cuidado con qué zapatos usás al manejar?
La normativa que regula estas sanciones no es nacional, sino local. En esta provincia conducir con ojotas, sandalias abiertas o cualquier tipo de calzado que no sujete bien el pie está prohibido. Y aunque muchos no lo sepan, los controles de tránsito pueden sancionar al instante. A continuación: todo lo que hay que saber.
¿En qué provincia de Argentina pueden multarte por manejar en ojotas?
Dentro de las normas de tránsito más peculiares del país, Mendoza sobresale como la única provincia argentina que prohíbe conducir con ojotas o sandalias abiertas. La disposición, contemplada en la Ley de Tránsito 9.024, prevé una multa para quienes no la respeten. Lo llamativo es que esta zona, una de las más turísticas del país, mantiene controles estrictos acompañados de sanciones destinadas a reforzar la seguridad vial.
Aunque el uso de ojotas es habitual en verano y en destinos muy concurridos, Mendoza aplica esta regla rígida para disminuir riesgos en las rutas. La normativa obliga a los conductores a usar calzado cerrado o con sujeción firme, evitando accidentes por pérdida de control de los pedales.
¿De cuánto es la multa por manejar con ojotas?
Las sanciones económicas son contundentes, y los montos pueden variar dependiendo de la situación., según informó el diario Los Andes, el pasado diciembre de 2024.
Multas vigentes según la normativa:
Falta leve: Multa de 12.700 pesos (equivalente a 100 unidades fiscales).
Pago anticipado: Si se abona dentro de los tres días posteriores, el monto se reduce a 7.620 pesos.
Concurso de faltas: Cuando se acumulan varias infracciones, la multa puede superar los 190.500 pesos.
Infracciones gravísimas: En el caso de manejar alcoholizado, las multas alcanzan desde 381.000 hasta 1.397.000 pesos, dependiendo de la graduación alcohólica.