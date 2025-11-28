¿En qué provincia de Argentina pueden multarte por manejar en ojotas?

Dentro de las normas de tránsito más peculiares del país, Mendoza sobresale como la única provincia argentina que prohíbe conducir con ojotas o sandalias abiertas. La disposición, contemplada en la Ley de Tránsito 9.024, prevé una multa para quienes no la respeten. Lo llamativo es que esta zona, una de las más turísticas del país, mantiene controles estrictos acompañados de sanciones destinadas a reforzar la seguridad vial.