Vacaciones en Brasil o Uruguay: cómo pagar sin efectivo y desde tu celular

Pagar desde el celular en las vacaciones en Brasil y Uruguay

Mercado Pago es una de las plataformas más usadas. Podés utilizarla para escanear los códigos QR para pagar con Pix. Si el comercio no tiene QR, se puede usar la chave Pix que comparte el vendedor para realizar el pago. Se trata de transferencias seguras y sin gestiones extra por lo que no necesitás hacer trámites previos ni avisar sobre tu viaje. Además, podés consultar la cotización del día desde el chatbot de “Ayuda 24 hs”.