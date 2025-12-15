Secciones
Vacaciones en Brasil o Uruguay: cómo pagar sin efectivo y desde tu celular

El avance de los medios de pago ahora permite saltearse el paso de hacer el cambio de moneda en efectivo y abonar de forma más cómoda.

Los argentinos están a punto de partir rumbo a los principales destinos internacionales para veranear. Los argentinos están a punto de partir rumbo a los principales destinos internacionales para veranear. Foto: Grisel Isaac
Hacer vacaciones en destinos internacionales presenta algunas complejidades y la que suele aparecer primero cuando no se trata de barreras lingüísticas es el cambio de monedas. Esta temporada quienes viajen a Brasil y a Uruguay podrán pagar sus compras sin la necesidad de tener billetes consigo. Las aplicaciones y diferentes plataformas ofrecen ahora alternativas que pueden resultar mucho más cómodas para los viajeros.

Miles de argentinos están a punto de terminar de definir sus vacaciones y muchos ya tienen fijado un destino. Brasil y Uruguay son dos de los favoritos para viajar y, por lo tanto, sus monedas son dos de las más solicitadas durante esta temporada. Pero existen aplicaciones que serán de gran utilidad en los países vecinos.

Son muchas las billeteras digitales que permiten hacer pagos a Pix, un sistema de pagos instantáneos de Brasil, creado y administrado por el Banco Central de Brasil, que permite transferir dinero de forma inmediata mediante aplicaciones bancarias.

Pagar desde el celular en las vacaciones en Brasil y Uruguay

Mercado Pago es una de las plataformas más usadas. Podés utilizarla para escanear los códigos QR para pagar con Pix. Si el comercio no tiene QR, se puede usar la chave Pix que comparte el vendedor para realizar el pago. Se trata de transferencias seguras y sin gestiones extra por lo que no necesitás hacer trámites previos ni avisar sobre tu viaje. Además, podés consultar la cotización del día desde el chatbot de “Ayuda 24 hs”.

En Uruguay y Brasil también se puede utilizar Prex, una cuenta y tarjeta prepaga internacional y una aplicación disponible para Android y iOS. Se puede utilizar un QR y también la chave Pix. Son pagos seguros, en segundos, con Apple Pay y Google Pay. Permite cambiar pesos a dólares y ahorrar. Se ofrecen cuentas gratis, sin costos de mantenimiento.

También Cocos sirve para hacer pagos en otros países de una forma más simple sin necesidad de contar con efectivo. Se pueden hacer inversiones, ahorrar y pagar desde la misma aplicación. Opera en criptomonedas, permite ahorrar en fondos comunes de inversión y es una aplicación 100 %, sin complicaciones y segura, regulada por la Comisión Nacional de Valores.

