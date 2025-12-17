Las ocho playas que tenés que visitar de Brasil, según la revista The Times

Encontrar resorts de lujo o una precaria rampa para internarse en la playa no requiere de viajes extenuantes, sino de transportarse por la fascinante franja costera de Brasil. Allí es donde los contrastes convergen para albergar a quienes lo desean todo: desde las cómodas reposeras con porta cócteles, hasta la rampa de madera que permite admirar la inmensidad de la arena y un mar que se pierde en el horizonte sin interrupciones.