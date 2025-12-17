Las ocho playas que tenés que visitar de Brasil, según la revista The Times

Encontrar resorts de lujo o una precaria rampa para internarse en la playa no requiere de viajes extenuantes, sino de transportarse por la fascinante franja costera de Brasil. Allí es donde los contrastes convergen para albergar a quienes lo desean todo: desde las cómodas reposeras con porta cócteles, hasta la rampa de madera que permite admirar la inmensidad de la arena y un mar que se pierde en el horizonte sin interrupciones.
Las costas del país vecino ofrecen una variedad asombrosa. Aunque una simple búsqueda en internet nos lleve directo a los 4 kilómetros de la vibrante Copacabana en Río de Janeiro, basta con aguzar la vista para descubrir paraísos ocultos: piscinas azul eléctrico llenas de peces neón, dunas gigantescas y pueblos elegantes que alguna vez cautivaron a la mismísima Brigitte Bardot.
Las mejores playas de Brasil
Según un reciente ranking de la revista The Times, estas son las playas más vibrantes y encantadoras para planificar las vacaciones del 2026.
1. Trancoso (Bahía)
Este antiguo pueblo de pescadores se ha transformado en el sinónimo internacional de la sofisticación relajada. En Trancoso, el lujo no es ostentoso, sino auténtico. Con sus hoteles boutique de diseño y la famosa Playa de Espelho, es el destino predilecto para quienes buscan estética y exclusividad en un entorno virgen.
2. Jericoacoara (Ceará)
Para los amantes de la aventura, "Jeri" sigue siendo un imán irresistible. Ubicada al norte de Fortaleza, se llega tras una travesía en 4x4 por la costa. Es el paraíso del windsurf y el kitesurf, pero también de quienes buscan desconexión total en un pueblo que mantiene sus calles de arena y atardeceres de película sobre las dunas.
3. Itacaré (Bahía)
Si el plan es combinar deporte de día y fiesta de noche, Itacaré es el lugar. Sus playas, como Prainha o Tiririca, atraen a surfistas y jóvenes de todo el mundo. Al caer el sol, el ritmo del forró se apodera de las calles, convirtiendo al pueblo en una celebración constante de la cultura bahiana.
4. Praia da Pipa (Río Grande del Norte)
Cerca de Natal, Pipa es una mezcla perfecta de modernidad y naturaleza salvaje. Sus chiringuitos son de primer nivel, pero su verdadero tesoro está en los alrededores: alquilar un buggy para perderse en las dunas vacías de Baía Formosa es una experiencia obligatoria para el viajero que busca escapar de las multitudes.
5. Búzios (Río de Janeiro)
A solo 200 kilómetros de Río, esta península sigue manteniendo el magnetismo que enamoró a Brigitte Bardot en los años 60. Con más de 20 playas, Búzios destaca por su vibrante vida nocturna en la Rua das Pedras, donde los bares y discotecas elegantes ofrecen noches interminables frente al mar.
6. Alter do Chão (Santarém)
Es la joya escondida de la lista. Situada en el corazón de la Amazonía, sus playas de agua dulce y arena blanca, como la Ilha do Amor, solo son accesibles en canoa. Es el destino ideal para quienes buscan un romance rústico y la tranquilidad absoluta de un entorno casi inexplorado.
7. Playa Sancho (Fernando de Noronha)
Elegida repetidamente como la "mejor playa del mundo" en TripAdvisor, Sancho requiere compromiso: se llega solo en barco o bajando por escaleras entre grietas de roca. Sin embargo, sus aguas cristalinas y la biodiversidad marina hacen que cada esfuerzo valga la pena en este santuario ecológico.
8. Porto de Galinhas (Ipojuca)
Famosa por sus piscinas naturales formadas por arrecifes de coral, es el destino ideal para familias. Sus aguas cálidas y de un color azul neón permiten nadar rodeado de peces tropicales, mientras que su infraestructura hotelera asegura una estancia con todas las comodidades.