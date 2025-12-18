Secciones
SociedadTurismo

Qué vacunas y cuidados tener en cuenta para ir a Brasil: las recomendaciones del Hospital Italiano

Los especialistas recomiendan hacer una consulta con un médico especialista al menos 30 días antes de salir del país para tener tiempo de tomar todos los recaudos necesarios.

Las principales enfermedades que deben prevenirse en Brasil son transmitidas por la picadura de mosquitos. Las principales enfermedades que deben prevenirse en Brasil son transmitidas por la picadura de mosquitos. Foto: argentina.gob.ar
Por Milagro Corbalán Hace 27 Min

Emprender un viaje a un país distinto implica algunos cambios de paradigma. Las normas, las costumbres y el contexto son distintos y, con ello, también las enfermedades que suelen afectar a sus habitantes. Por eso, los argentinos que viajan al exterior, deben tener en cuenta la situación epidemiológica de sus destinos y, como Brasil es uno de los sitios más elegidos para pasar el verano, el Hospital Italiano publicó una serie de recomendaciones para cuidarse.

Vacaciones en Brasil: ¿son necesarias las vacunas de dengue, fiebre amarilla y Covid?

Vacaciones en Brasil: ¿son necesarias las vacunas de dengue, fiebre amarilla y Covid?

En un artículo publicado en la página de la organización de salud, la doctora Corina Nemirovsky, médica infectóloga y responsable del Programa de Medicina del Viajero, destacó algunas medidas claves para protegerse. Las enfermedades endémicas sobre las que hizo hincapié fueron el dengue y la fiebre amarilla. Para ambas se recomienda la vacunación, aunque no es obligatoria para ingresar a Brasil ni para regresar a Argentina.

Vacaciones en Brasil: fiebre amarilla y dengue

La fiebre amarilla es una enfermedad grave que se transmite por la picadura de mosquitos y se manifiesta con un cuadro febril que puede complicarse con hemorragias y falla múltiple de órganos. Para prevenirla es importante evitar las picaduras de mosquitos y contar con la vacuna, que es segura y eficaz. Deben vacunarse todas las personas que viajen a las áreas con circulación viral, pero se recomienda que con menores de 9 meses o mayores de 60 años se haga antes una consulta con un especialista que evalúe cada caso en particular. La vacunación está contraindicada para embarazadas, personas con problemas de inmunidad y alérgicas al huevo o sus derivados.

Según el artículo, deben vacunarse quienes viajen a los destinos más elegidos por los argentinos: Florianópolis, São Paulo, Río de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis, Ilha Grande, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Arraial d’Ajuda y Morro de São Paulo.

Para el dengue, en Argentina se aplica la vacuna Qdenga, que cuenta con dos inoculaciones separadas por tres meses. La función de la vacunación es prevenir el desarrollo de la forma grave de dengue, pero no impide el contagio. No se recomienda a menores de cuatro años ni mayores de 60. Se debe aplicar al menos 15 días antes de ingresar a Brasil.

Salud y prevención: qué llevar a Brasil

El Hospital Italiano incluyó un listado de cosas que recomienda a los argentinos tener en Brasil.

- Botiquín con medicamentos básicos. Analgésicos como ibuprofeno o paracetamol, algún antiséptico, gasas o apósitos para cubrir heridas, etc.

- Tarjeta identificatoria, en caso de tener alguna enfermedad. En esta deberás anotar el/los nombre/s, los medicamentos que tomás (nombre de la droga y dosis), y alergias a otros medicamentos.

- Provisión adecuada de los medicamentos crónicos, llevando de más por cualquier imprevisto.

- Un servicio de asistencia médica internacional.

Temas BrasilVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

Vacaciones en Brasil: ¿son necesarias las vacunas de dengue, fiebre amarilla y Covid?

Vacaciones en Brasil: ¿son necesarias las vacunas de dengue, fiebre amarilla y Covid?

Vacaciones en Brasil o Uruguay: cómo pagar sin efectivo y desde tu celular

Vacaciones en Brasil o Uruguay: cómo pagar sin efectivo y desde tu celular

Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Verano 2026: a pocas horas de la capital tucumana, existe un paraíso que pocos conocen

Verano 2026: a pocas horas de la capital tucumana, existe un paraíso que pocos conocen

Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
4

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste
5

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria
6

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Más Noticias
Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Sin alertas para este jueves: ¿cómo viene el clima para el finde previo a Navidad?

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Comentarios