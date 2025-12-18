Qué vacunas y cuidados tener en cuenta para ir a Brasil: las recomendaciones del Hospital Italiano

Emprender un viaje a un país distinto implica algunos cambios de paradigma. Las normas, las costumbres y el contexto son distintos y, con ello, también las enfermedades que suelen afectar a sus habitantes. Por eso, los argentinos que viajan al exterior, deben tener en cuenta la situación epidemiológica de sus destinos y, como Brasil es uno de los sitios más elegidos para pasar el verano, el Hospital Italiano publicó una serie de recomendaciones para cuidarse.
En un artículo publicado en la página de la organización de salud, la doctora Corina Nemirovsky, médica infectóloga y responsable del Programa de Medicina del Viajero, destacó algunas medidas claves para protegerse. Las enfermedades endémicas sobre las que hizo hincapié fueron el dengue y la fiebre amarilla. Para ambas se recomienda la vacunación, aunque no es obligatoria para ingresar a Brasil ni para regresar a Argentina.
Vacaciones en Brasil: fiebre amarilla y dengue
La fiebre amarilla es una enfermedad grave que se transmite por la picadura de mosquitos y se manifiesta con un cuadro febril que puede complicarse con hemorragias y falla múltiple de órganos. Para prevenirla es importante evitar las picaduras de mosquitos y contar con la vacuna, que es segura y eficaz. Deben vacunarse todas las personas que viajen a las áreas con circulación viral, pero se recomienda que con menores de 9 meses o mayores de 60 años se haga antes una consulta con un especialista que evalúe cada caso en particular. La vacunación está contraindicada para embarazadas, personas con problemas de inmunidad y alérgicas al huevo o sus derivados.
Según el artículo, deben vacunarse quienes viajen a los destinos más elegidos por los argentinos: Florianópolis, São Paulo, Río de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis, Ilha Grande, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Arraial d’Ajuda y Morro de São Paulo.
Para el dengue, en Argentina se aplica la vacuna Qdenga, que cuenta con dos inoculaciones separadas por tres meses. La función de la vacunación es prevenir el desarrollo de la forma grave de dengue, pero no impide el contagio. No se recomienda a menores de cuatro años ni mayores de 60. Se debe aplicar al menos 15 días antes de ingresar a Brasil.
Salud y prevención: qué llevar a Brasil
El Hospital Italiano incluyó un listado de cosas que recomienda a los argentinos tener en Brasil.
- Botiquín con medicamentos básicos. Analgésicos como ibuprofeno o paracetamol, algún antiséptico, gasas o apósitos para cubrir heridas, etc.
- Tarjeta identificatoria, en caso de tener alguna enfermedad. En esta deberás anotar el/los nombre/s, los medicamentos que tomás (nombre de la droga y dosis), y alergias a otros medicamentos.
- Provisión adecuada de los medicamentos crónicos, llevando de más por cualquier imprevisto.
- Un servicio de asistencia médica internacional.