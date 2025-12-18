Qué vacunas y cuidados tener en cuenta para ir a Brasil: las recomendaciones del Hospital Italiano

Vacaciones en Brasil: fiebre amarilla y dengue

La fiebre amarilla es una enfermedad grave que se transmite por la picadura de mosquitos y se manifiesta con un cuadro febril que puede complicarse con hemorragias y falla múltiple de órganos. Para prevenirla es importante evitar las picaduras de mosquitos y contar con la vacuna, que es segura y eficaz. Deben vacunarse todas las personas que viajen a las áreas con circulación viral, pero se recomienda que con menores de 9 meses o mayores de 60 años se haga antes una consulta con un especialista que evalúe cada caso en particular. La vacunación está contraindicada para embarazadas, personas con problemas de inmunidad y alérgicas al huevo o sus derivados.