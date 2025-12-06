¿Un tren del aeropuerto Benjamín Matienzo a la estación Mitre? En qué consiste la idea de la conexión ferroviaria

La idea nació desde el ámbito académico, como núcleo de un proyecto final de un estudiante que hoy está graduado. Pero en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT consideran que es un sueño que se puede convertir en realidad. Se trata de una iniciativa que plantea la construcción de un sistema de trenes que conecte el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo con la estación Mitre, situada en Barrio Norte. “Sería un disparador de progreso”, describió el decano de esa unidad educativa, Miguel Ángel Cabrera, en diálogo con LA GACETA.