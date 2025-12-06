¿Un tren del aeropuerto Benjamín Matienzo a la estación Mitre? En qué consiste la idea de la conexión ferroviaria

La idea nació desde el ámbito académico, como núcleo de un proyecto final de un estudiante que hoy está graduado. Pero en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT consideran que es un sueño que se puede convertir en realidad. Se trata de una iniciativa que plantea la construcción de un sistema de trenes que conecte el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo con la estación Mitre, situada en Barrio Norte. “Sería un disparador de progreso”, describió el decano de esa unidad educativa, Miguel Ángel Cabrera, en diálogo con LA GACETA.
Aunque no está en la agenda inmediata del Gobierno provincial, el ingeniero advirtió que esta conexión ferroviaria representa “una oportunidad estratégica para Tucumán”. “Inspirada en modelos globales y nacionales, esta iniciativa tiene como eje el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria existente, permitiendo optimizar los costos y los plazos de ejecución asociados”, afirmó el decano. Y apuntó que este modelo (aeropuertos-centros urbanos) “ya se ha implementado en otras provincias argentinas, lo que respalda aún más la viabilidad” del plan y “permite tener modelos a seguir”.
Cabrera apuntó que, cuando se dio inicio al estudio del tendido ferroviario, se advirtió que el ramal que llega hasta Cruz Alta “va casi paralelo al trazado de la vía, y llega a unos dos kilómetros del aeropuerto”. “Antes de ingresar en Cruz Alta, se puede hacer una curva amplia y allí realizar una estación de transferencia”, dijo.
El proyecto, en rigor, es ambicioso y complejo, dado que involucra distintas aristas y etapas.
Según el decano, no sólo se debe instalar el tramo de vías faltante (aquellos dos kilómetros hasta el Benjamín Matienzo), sino que también se debe concretar una reparación integral a lo largo de todo el trayecto hasta la estación Mitre. Además, incluye la construcción de al menos una estación intermedia, en Alderetes, y mejoras en la terminal ferroviaria ubicada frente a la plaza Alberdi.
¿Qué cantidad de pasajeros transportaría este servicio? “Hicimos un cálculo en base a mediciones diarias. Al aeropuerto se movilizan por día entre 2.000 y 2.500 personas. Siendo pesimistas, pensamos que un 50% podría recurrir al tren, que es un sistema limpio y cómodo; además, la estación es un lugar ideal para que el pasajero vaya con la familia a despedirse. Entonces, creemos que podrían ser entre 1.000 y 1.200 personas por día, a las que podrían sumarse unos 400 vecinos de Alderetes, que también dispondrían de esta alternativa de traslado”, enumeró Cabrera.
El trabajo incluye un presupuesto, añadió el decano de Exactas, que ronda entre los 8 y los 10 millones de dólares. “Incluye el material rodante, la reparación y el montaje de vías; unos puentes que habría que hacer... se generarían obras civiles y de infraestructura en todos esos sectores”, aseveró Cabrera.
¿Cómo se podría financiar una obra de estas características, en momentos en que la Nación recortó los programas destinados a las provincias y el presupuesto local no contempla un desembolso de tal magnitud? Se puede recurrir al financiamiento externo, como el Banco Interamerciano de Desarrollo (BID), argumentó el ingeniero. Pero otra alternativa que se plantea es un modelo de participación público-privada (PPP). ¿En qué consiste? Por ejemplo, si un inversor cuenta con capital para llevar adelante los trabajos, la empresa adjudicataria podría asumir la concesión del tren, y explotar tanto la prestación del servicio como hacerse cargo de su mantenimiento.
El sistema de PPP fue motivo de exposiciones días atrás en esta provincia. La propia Facultad de Ciencias Exactas, junto a la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) y la Federación Económica de Tucumán (FET), celebraron una conferencia sobre la implementación de estos modelos, con una disertación de Alexander Hofmann, referente europeo en estos modelos de participación mixta. Incluso, ene estas jornadas se compartió la idea del tren del aeropuerto a la estación Mitre ante funcionarios y empresarios.
La propuesta, según las consultas realizadas por este diario en el sector privado, generó entusiasmo entre los constructores, que hace tiempo promueven la aplicación del esquema de PPP en Tucumán.
Por otra parte, hubo autoridades provinciales que tomaron nota del proyecto. Pero fuentes de la Casa de Gobierno aclararon que su ejecución no está en la agenda oficial, dado que se están llevando adelante distintos tipos de obras (viales, de viviendas, de infraestructura carcelaria, etcétera) y costear todos los trabajos que implicaría el tren al aeropuerto no está en las previsiones presupuestarias para lo que viene.
De todos modos, en el Poder Ejecutivo no descartaron que, si surgen interesados del sector privado, se pueda abrir una vía para concretar la idea que acercaron desde la facultad de Ciencias Exactas. Eso sí: insistieron en considerar que se trata de una apuesta para el sector privado, y que no está por el momento entre las prioridades de la gestión.
Necesidad de recursos
Al margen de la falta de recursos estatales, Cabrera destacó la buena recepción que hubo hacia la propuesta originada en Ciencias Exactas de la UNT. Contó que el proyecto fue elaborado Agustín León, hoy ingeniero civil, como parte de su tesina de grado; y que tuvo la dirección de Juan Carlos Guzmán y de Ricardo Ascárate (actual titular del Ersept), ambos docentes de la carrera. El trabajo, finalizado este año, se titula: “Prefactibilidad de una conexión aeropuerto internacional benjamín Matienzo-plaza Alberdi mediante el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria existente”.
“Este proyecto podría ser el puntapié para la reutilización y mejora de las vías férreas existentes permitirían extender el servicio a otras localidades clave, como Tafí Viejo, Villa Carmela y Barrio Sur, e incluso llegar a San Pablo y El Manantial. A futuro, este corredor ferroviario podría consolidarse como una línea de pasajeros regular, con posibilidad de articularse con servicios complementarios hacia áreas densamente pobladas del este, como la Banda del Río Salí y Lastenia, lo que contribuiría a reducir el flujo vehicular en San Cayetano y el Puente Lucas Córdoba”, profundizó Cabrera a LA GACETA.
Remarcó que la propuesta “permite combinar beneficios económicos, sociales y ambientales”. “Hemos hablado con funcionarios que se han mostrado interesados”, remarcó el decano. Si bien dijo que se necesitan recursos para su ejecución, se mostró confiado en la viabilidad de la idea originada desde la carrera. Y, ante todo, valoró el aporte realizado por un estudiante a punto de egresar, con la supervisión de dos docentes. “Se trata de que la universidad pública y no arancelada genere conocimiento ilustrado, que sirva a la sociedad de una manera directa. Formar recursos humanos -ingenieros, licenciados- es un servicio, pero además, es clave generar que puedan orientar políticas públicas”, dijo.