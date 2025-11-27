Remodelación del aeropuerto: “Los primeros movimientos de obra se verán a fines de febrero”, confirmó Nazur

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, confirmó que la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo ya inició su “etapa cero”, y que los primeros movimientos visibles de obra comenzarán hacia fines de febrero. El funcionario acompañó ayer al gobernador Osvaldo Jaldo en el lanzamiento formal del proyecto, al que calificó como “una obra clave para el desarrollo turístico y productivo de Tucumán”.
“Va a ser un aeropuerto prácticamente nuevo; no quedará una pared sin intervenir”, aseguró Nazur. La terminal será ampliada con 1.600 m² adicionales, alcanzando un total de 10.000 m², y sumará dos mangas nuevas, pasando de una a tres posiciones de embarque. La obra implica una inversión de 50 millones de dólares y se ejecutará en un plazo de 26 meses.
Cómo funcionará el aeropuerto durante los trabajos
El ministro explicó que la intervención fue planificada para evitar un cierre total de la terminal. “La obra está diseñada para permitir la operación aérea durante todo el proceso”, señaló.
Durante los primeros meses, el funcionamiento se reducirá a un espacio provisorio ubicado en el ala izquierda del edificio, donde actualmente opera un bar. “Hoy estamos iniciando la etapa cero, que consiste en preparar ese aeropuerto provisorio. Una vez lista, comienza la etapa uno y el aeropuerto quedará reducido a ese sector”, indicó.
Nazur advirtió que habrá “inconvenientes y necesidad de paciencia” durante los primeros 15 meses, hasta que comiencen a habilitarse sectores de manera parcial.
El ministro resaltó que la modernización se enmarca en una estrategia provincial para fortalecer el turismo, sector que representa “el 10% del PBI nacional”. Asimismo, destacó el trabajo de gestión del gobernador.
“Es una obra que reafirma a Tucumán como polo turístico del norte argentino. Y es fruto de las gestiones del gobernador Jaldo”, afirmó.
También señaló el impacto en el empleo: “Se calculan unos 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos, 500 en la obra del aeropuerto y 2.500 vinculados a la logística y servicios”.
Rutas provinciales y temporada de verano
Consultado por el estado de la red vial ante el inicio de la temporada turística, Nazur aseguró: “Todas las rutas provinciales están transitables”.
Destacó la recuperación histórica de la red primaria:
“Llevamos más de 160 kilómetros repavimentados a nuevo en dos años de gestión, especialmente en la zona de los Valles Calchaquíes”, mencionó, incluyendo las rutas 307, 357, 325 y 329.