Remodelación del aeropuerto: “Los primeros movimientos de obra se verán a fines de febrero”, confirmó Nazur

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, confirmó que la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo ya inició su “etapa cero”, y que los primeros movimientos visibles de obra comenzarán hacia fines de febrero. El funcionario acompañó ayer al gobernador Osvaldo Jaldo en el lanzamiento formal del proyecto, al que calificó como “una obra clave para el desarrollo turístico y productivo de Tucumán”.