“Reformas electorales: lo que necesita Tucumán”, la clase de la fiscal de Estado en Buenos Aires

Dimes y diretes de la política en Tucumán. Alistan los pliegos por la Terminal. Qué pasa con el boleto, a casi dos semanas de la sesión.

Hace 1 Hs

En misión oficial por una diplomatura en la Universidad Austral

El tema surgió en más de una mesa de café. Llamó la atención en el inicio de la semana la publicación del decreto 3.550/1 en el Boletín Oficial de la Provincia, que autoriza el viaje a Buenos Aires -en misión oficial- de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, entre el 9 y el 14 de diciembre. Según el instrumento, la abogada y prestigiosa docente universitaria voló para participar como profesora en la Diplomatura en Derecho Electoral Profundizado, dictada en la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. “Su presencia en dicho programa de posgrado es el desarrollo y dictado de una clase sobre ‘Reformas electorales: lo que necesita Tucumán’, en la segunda edición de la mencionada Diplomatura”, señala el decreto. Si bien no trascendieron los contenidos que brindó la fiscal de Estado, la actividad coincidió con el debate sobre el régimen electoral de la provincia, una iniciativa que aparecía en agenda para el cierre de este año pero que, finalmente, la Casa de Gobierno -con el visto bueno de los principales referentes del PJ- decidió frenar al menos hasta 2026. “Queríamos sacar una reforma con consenso”, sostuvo esta semana el gobernador, Osvaldo Jaldo

Licitación por la Terminal de Ómnibus: ¿interés de una empresa nacional?

La Casa de Gobierno ultima detalles para la publicación de los pliegos nacionales para la licitación de la obra de remodelación de la Terminal de Ómnibus. El documento llevó una ardua labor por parte de los ministerios de Obras Públicas y de Economía, junto a la Fiscalía de Estado. Todavía resta el visto bueno del Tribunal de Cuentas, por lo que no se dieron a conocer detalles del documento, aunque trascendió que se promoverá una renovación integral de la estación (se habla de una inversión mínima de unos 7 millones de dólares en cuatro años, una concesión de 10 a 15 años). Uno de los interrogantes pasa por si la actual concesionaria, Terminal del Tucumán SA, buscará una adjudicación más allá de abril de 2026 (cuando finaliza la prórroga del contrato original). Mientras tanto, según versiones, se espera por el interés de una empresa de primer orden y de alcance nacional. Es que, debido al tipo de licitación, está previsto que la obra genere interés en constructoras de distintos puntos del país. Sin embargo, habrá que ver si estos trascendidos se materializan luego a la hora de competir por el proyecto, que dará lugar a la renovación y modernización de la estación inaugurada en la década de los 90.

Boleto, expectativas y un valor que se mantiene... ¿hasta cuándo?

A casi dos semanas de la sesión del Concejo Deliberante que autorizó la suba del boleto en la Capital -pasó a $1.250-, en los hechos todavía se mantiene el valor anterior, de $950. ¿Por qué, si el texto ya fue promulgado por el Departamento Ejecutivo Municipal? Si bien los empresarios se mantienen expectantes, desde la sede de 9 de Julio y Lavalle les afirmaron que hicieron las gestiones correspondientes ante los organismos nacionales competentes, pero la actualización de las validadoras depende del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). La espera por la aplicación de la suba, a la vez, repercute en toda la provincia. Sucede que la Dirección de Transporte de la Provincia, que tiene jurisdicción sobre los servicios interurbano y rural, aguarda -como ocurre en cada incremento- que comience a regir el nuevo valor en la Capital para publicar la resolución que ajusta las tarifas en el interior. En Aetat confían en que todo esto se concretará en la semana, pero por le momento no hay una fecha oficial.

