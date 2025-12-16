“Reformas electorales: lo que necesita Tucumán”, la clase de la fiscal de Estado en Buenos Aires

Licitación por la Terminal de Ómnibus: ¿interés de una empresa nacional?

La Casa de Gobierno ultima detalles para la publicación de los pliegos nacionales para la licitación de la obra de remodelación de la Terminal de Ómnibus. El documento llevó una ardua labor por parte de los ministerios de Obras Públicas y de Economía, junto a la Fiscalía de Estado. Todavía resta el visto bueno del Tribunal de Cuentas, por lo que no se dieron a conocer detalles del documento, aunque trascendió que se promoverá una renovación integral de la estación (se habla de una inversión mínima de unos 7 millones de dólares en cuatro años, una concesión de 10 a 15 años). Uno de los interrogantes pasa por si la actual concesionaria, Terminal del Tucumán SA, buscará una adjudicación más allá de abril de 2026 (cuando finaliza la prórroga del contrato original). Mientras tanto, según versiones, se espera por el interés de una empresa de primer orden y de alcance nacional. Es que, debido al tipo de licitación, está previsto que la obra genere interés en constructoras de distintos puntos del país. Sin embargo, habrá que ver si estos trascendidos se materializan luego a la hora de competir por el proyecto, que dará lugar a la renovación y modernización de la estación inaugurada en la década de los 90.