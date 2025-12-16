La obra del aeropuerto Benjamín Matienzo: cómo funcionará en el verano y cuándo habrá “incomodidades”

Tras la aprobación de la documentación y de los anuncios oficiales, la obra de renovación integral del aeropuerto Benjamín Matienzo se pone en marcha.
Representantes de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Pose SA y Gama SA -adjudicataria del proyecto elaborado por Aeropuertos Argentina (AA), con intervención del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna)- firmarán este jueves en Buenos Aires el acta de inicio de los trabajos, con lo que a partir del viernes comenzará el despliegue en la estación internacional.
Según se anticipó, en esta instancia, denominada “etapa 0”, se dará inicio a la instalación del check-in provisorio y de la ciudad contenedores, donde se alojarán las oficinas administrativas de los servicios y reparticiones que operan en el Benjamín Matienzo.
¿Esto implicará complicaciones para la temporada turística? En principio, explicaron fuentes de la UTE, en esta fase inicial los pasajeros que vuelen durante los “meses fuertes” del verano no tendrán inconvenientes, dado que deberán realizar todos los trámites de preembarque y de embarque en los lugares habituales. Sin embargo, tal como se había anticipado durante los actos oficiales, los usuarios sí deberán armarse de paciencia con el comienzo de la “etapa 1”, que es cuando se habilitará el check-in provisorio, de dimensiones bastante más acotadas que el actual. Se estima que esto sucederá desde mediados de marzo (entre el 15 y el 20).
El plan de trabajo: las claves
Según el plan de trabajo elevado por la UTEa Aeropuertos Argentina, la “etapa 0” tiene un plazo previsto de 65 días.
En primer lugar, se instalará el cartel, que consigna las características generales del proyecto. Allí se anunciará la “remodelación integral de la terminal de pasajeros”, especificando que se trata de una “obra de infraestructura del Gobierno nacional”, aunque sin menciones al presidente Javier Milei. De todos modos, no se descarta que en el corto plazo se coloque en esa zona señalética correspondiente al Gobierno provincial a cargo de Osvaldo Jaldo, quien encabezó las gestiones ante la Casa Rosada para la asignación de la obra (el financiamiento, estimado en más de 50 millones de dólares, surgirá del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos).
Desde el próximo lunes, en tanto, se activarán los trámites para instalar el obrador. Y a la semana siguiente, junto a esos trabajos, se espera que las empresas pongan en marcha el vallado perimetral y la señalización de la obra.
Tras el receso por el Año Nuevo, los trabajos se reanudarán el 2 de enero. En esa primera quincena, por ejemplo, se comenzará a montar el check-in provisorio (en la zona donde hoy funciona el bar), así como las instalaciones eléctricas y las cámaras de seguridad. Y las áreas administrativas se mudarán a la “ciudad contenedor”, que se ubicará en la zona externa y contará con 16 contenedores para oficinas, baños y servicios.
Cuando comience la “etapa 1”, en marzo de 2026, los pasajeros deberán efectuar todos los trámites para volar en ese sector. A partir de entonces, serán unos 15 meses donde, anticipan, se pedirá “paciencia por las molestias” a los usuarios. Pero una vez que finalice esa fase, se habrá llevado adelante cerca del 80% de la obra, adjudicada vía licitación este año, con un plazo total estimado en 26 meses. Según se anunció, el proyecto permitirá duplicar la capacidad anual de pasajeros, además de mejoras en todos los sectores del aeropuerto internacional.