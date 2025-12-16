La obra del aeropuerto Benjamín Matienzo: cómo funcionará en el verano y cuándo habrá “incomodidades”

¿Esto implicará complicaciones para la temporada turística? En principio, explicaron fuentes de la UTE, en esta fase inicial los pasajeros que vuelen durante los “meses fuertes” del verano no tendrán inconvenientes, dado que deberán realizar todos los trámites de preembarque y de embarque en los lugares habituales. Sin embargo, tal como se había anticipado durante los actos oficiales, los usuarios sí deberán armarse de paciencia con el comienzo de la “etapa 1”, que es cuando se habilitará el check-in provisorio, de dimensiones bastante más acotadas que el actual. Se estima que esto sucederá desde mediados de marzo (entre el 15 y el 20).