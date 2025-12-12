Los bancarios acordaron un nuevo aumento y el sueldo mínimo supera los $2 millones

El sindicato liderado por Sergio Palazzo confirmó que el incremento de este mes será del 2,5% y se aplicará sobre los salarios brutos, normales y habituales. Con este ajuste, el salario inicial del sector se eleva a $2.008.641, cifra que constituye el nuevo piso para los trabajadores de la actividad financiera y refleja el impacto acumulado de las sucesivas actualizaciones pactadas a lo largo del año.