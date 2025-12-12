Secciones
Los bancarios acordaron un nuevo aumento y el sueldo mínimo supera los $2 millones

El salario inicial quedó en $2.008.641 y la recomposición acumulada en el año ya alcanza el 27,9%.

Los bancarios acordaron un nuevo aumento y el sueldo mínimo supera los $2 millones
Hace 34 Min

Los empleados bancarios de todo el país recibirán una nueva actualización salarial correspondiente a noviembre de 2025, en el marco del esquema de revisiones mensuales que la Asociación Bancaria mantiene indexado a la evolución de la inflación. La suba, anunciada mediante un comunicado oficial, alcanzará a todas las remuneraciones del sector, tanto remunerativas como no remunerativas.

El sindicato liderado por Sergio Palazzo confirmó que el incremento de este mes será del 2,5% y se aplicará sobre los salarios brutos, normales y habituales. Con este ajuste, el salario inicial del sector se eleva a $2.008.641, cifra que constituye el nuevo piso para los trabajadores de la actividad financiera y refleja el impacto acumulado de las sucesivas actualizaciones pactadas a lo largo del año.

De acuerdo con el detalle difundido por el gremio, la recomposición salarial de los primeros once meses de 2025 alcanza el 27,9%, calculado sobre la base de los sueldos vigentes en diciembre de 2024. Este incremento también incide en los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los bancarios.

La Bancaria remarcó que el mecanismo de actualización mensual se mantendrá vigente en los próximos meses. El comunicado precisa que los salarios de diciembre de 2025, así como los de enero y febrero de 2026, seguirán ajustándose bajo este mismo esquema para acompañar la evolución del costo de vida en un contexto de marcada volatilidad de precios.

Asimismo, las partes acordaron retomar formalmente la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026. En ese ámbito se evaluará nuevamente el impacto de la inflación y la necesidad de aplicar correcciones adicionales.

Desde la conducción nacional del sindicato destacaron que la política de revisiones periódicas ha permitido resguardar el poder adquisitivo del salario bancario. “Una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que las y los trabajadores continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus ingresos”, señalaron.

El comunicado fue difundido desde la ciudad de Buenos Aires y lleva la firma del Secretariado General Nacional, encabezado por Palazzo junto a los principales referentes del gremio.

