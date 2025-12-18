El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio a conocer los resultados del “Concurso Hiperbólico” de ideas para diseñar la nueva Confitería del lago del parque 9 de Julio, una convocatoria que combinó evaluación técnica y participación ciudadana para definir el orden de mérito final. Ayer concluyó la instancia de análisis profesional y hoy finaliza la votación abierta en las redes sociales oficiales del municipio, un proceso que despertó interés dentro y fuera de la provincia.