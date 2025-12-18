Secciones
El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El certamen nacional cerró su instancia de evaluación de propuestas para revalorizar uno de los espacios más emblemáticos del parque 9 de Julio. Hoy culmina la etapa de votación ciudadana.

Hace 10 Min

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio a conocer los resultados del “Concurso Hiperbólico” de ideas para diseñar la nueva Confitería del lago del parque 9 de Julio, una convocatoria que combinó evaluación técnica y participación ciudadana para definir el orden de mérito final. Ayer concluyó la instancia de análisis profesional y hoy finaliza la votación abierta en las redes sociales oficiales del municipio, un proceso que despertó interés dentro y fuera de la provincia.

El certamen, de carácter no vinculante y dividido en dos etapas, estuvo abierto convocó a arquitectos y profesionales de todo el país a imaginar una nueva intervención en uno de los espacios más emblemáticos del pulmón verde de la Capital.

La primera fase estuvo a cargo de un jurado integrado por referentes de trayectoria reconocida. José María Zamora, figura de la arquitectura contemporánea del NOA, Miguel Mazzeo, ganador del concurso del Monumento al Bicentenario, y Marcelo Beccari, subdirector de Planificación Urbana de la Municipalidad, evaluaron de manera anónima las propuestas presentadas. Tras ese análisis, seleccionaron tres proyectos finalistas que pasaron a la instancia de votación ciudadana.

Desde el municipio destacaron el nivel alcanzado por las ideas presentadas y afirmaron: “Nos enorgullece la calidad, el compromiso y la profundidad de las propuestas presentadas”, al valorar el alcance federal de la convocatoria.

Los ganadores

Concluido el proceso, se definió el orden de mérito entre los proyectos seleccionados. El primer puesto fue para “Ícono 360”, presentado por Álvaro Martorell, Bernabé Pico Estrada y Ricardo Barrionuevo. El segundo lugar correspondió al proyecto “Infinito”, de Mariano Gómez Blanco. El tercer puesto fue para “Ave”, cuyos autores son María Eugenia Ocón y René Pariguana Valdez.

PRIMER PUESTO. “Ícono 360”, de Álvaro Martorell, Bernabé Pico Estrada y Ricardo Barrionuevo, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional. PRIMER PUESTO. “Ícono 360”, de Álvaro Martorell, Bernabé Pico Estrada y Ricardo Barrionuevo, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional.
SEGUNDO LUGAR. El proyecto “Infinito”, de Mariano Gómez Blanco, alcanzó el segundo puesto tras la evaluación del jurado. SEGUNDO LUGAR. El proyecto “Infinito”, de Mariano Gómez Blanco, alcanzó el segundo puesto tras la evaluación del jurado.
TERCER PUESTO. “Ave”, presentado por María Eugenia Ocón y René Pariguana Valdez, se ubicó en el tercer lugar del “Concurso Hiperbólico”. TERCER PUESTO. “Ave”, presentado por María Eugenia Ocón y René Pariguana Valdez, se ubicó en el tercer lugar del “Concurso Hiperbólico”.

En la segunda etapa del certamen, fue el público quien definió el orden de mérito mediante una votación abierta en las redes oficiales del municipio, un mecanismo que permitió sumar la opinión ciudadana a la decisión final y reforzar el carácter participativo de la propuesta.

Ideas innovadoras

El certamen tuvo como propósito seleccionar ideas innovadoras para la rehabilitación del área sureste del lago San Miguel, a partir de una nueva confitería que combine funciones sociales, culturales y gastronómicas en armonía con el entorno del parque. Las bases plantearon la necesidad de integrar arquitectura, paisaje y caminerías, con una relación fluida entre el edificio, el lago y los espacios verdes.

El proyecto ganador recibirá un premio de $5.000.000, mientras que el segundo y el tercer lugar obtendrán $3.000.000 y $2.000.000, respectivamente.

Convocatoria federal

El concurso superó ampliamente las expectativas iniciales. La recepción de 70 trabajos posicionó al certamen como un ámbito de debate en torno a uno de los sitios más representativos del parque. Las propuestas llegaron desde San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Concepción, Monteros y Banda del Río Salí, y también desde Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan y Buenos Aires.

La mayoría de los trabajos pertenecen a arquitectos y arquitectas del ámbito independiente y académico, aunque también participaron profesores y licenciados en artes visuales, un ingeniero civil, maestros mayores de obra y estudiantes de arquitectura y diseño, lo que amplió el espectro de enfoques sobre el sitio.

