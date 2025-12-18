EEUU: Trump reclasificó el cannabis y lo sacó de la lista de sustancias más peligrosas

El decreto no establece una legalización ni una despenalización del uso de los derivados de la planta. El traspaso del cannabis de la Lista I, que agrupa a las sustancias consideradas más peligrosas, a la Lista III de Sustancias Controladas implica que, a partir de ahora, el gobierno de los Estados Unidos permitirá la realización de estudios científicos sobre los usos medicinales de la marihuana, que hasta el momento eran considerados ilegales a nivel federal.