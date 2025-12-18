Secciones
Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Una moneda de 25 centavos puede valer mucho más que su valor nominal: por una rareza en su composición, coleccionistas llegan a pagar hasta $500.000 por un ejemplar puntual de 1994.

El mundo de la numismática vuelve a sorprender con un caso que despierta curiosidad y expectativa. Se trata de una moneda de 25 centavos que, lejos de su valor nominal, puede llegar a cotizarse en cifras impensadas para el bolsillo cotidiano. Coleccionistas y aficionados están dispuestos a pagar sumas elevadas por este ejemplar debido a una particularidad muy específica.

Según especialistas, el valor de esta moneda puede oscilar entre los 400.000 y los 500.000 pesos, aunque el precio final depende tanto del estado de conservación como del interés del comprador. No todas las monedas de 25 centavos entran en esta categoría: solo un modelo puntual concentra la atención del mercado.

Cómo es la moneda más buscada

La pieza más buscada corresponde al año 1994 y fue fabricada en cuproníquel, una aleación de cobre y níquel. Lo llamativo es que, pese a su composición, algunas de estas monedas presentan una reacción magnética, un detalle que las vuelve raras y altamente codiciadas. Ese “error” o anomalía es lo que dispara su valor.

Para que alcance las cifras más altas, la moneda debe cumplir con varios requisitos: ser de 25 centavos, datar de 1994, encontrarse en buen estado y, fundamentalmente, ser imantada. Cuando reúne esas condiciones, puede llegar a ofrecerse en plataformas de compraventa como Mercado Libre por hasta 500.000 pesos.

