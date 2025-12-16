Secciones
EEUU designó como "grupo terrorista" al cartel colombiano Clan del Golfo

Marco Rubio señaló que la administración Donald Trump hará todo lo posible para detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales.

Marco Rubio
Hace 2 Hs

Estados Unidos designó este martes al Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante de Colombia, como una entidad terrorista internacional. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado estadounidense y tiene como objetivo central cortar las fuentes de financiamiento y los recursos del cartel. 

En ese sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó: “Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestro país y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales trasnacionales”. A su vez, remarcó: “Estamos comprometidos a negarles financiación y recursos a estos terroristas”.

El anuncio se produce meses después de que Washington intensificara sus operaciones antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico oriental, con el despliegue de fuerzas militares para atacar supuestas embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas. De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, estas acciones provocaron la muerte de al menos 95 personas en lo que va del año.

Pese a la reciente designación estadounidense, el gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron continuar con las conversaciones de paz. El entendimiento se selló el 5 de diciembre en Qatar y apunta a avanzar hacia el desarme total del grupo y la pacificación de los territorios bajo su control, como parte de la estrategia del presidente Petro para poner fin al conflicto armado interno.

Según informes de inteligencia militar colombiana, el Clan del Golfo es responsable de traficar anualmente toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa. La organización, que se define a sí misma como un actor político, reclama un tratamiento similar al otorgado a las extintas guerrillas y a los grupos paramilitares en procesos de paz anteriores, con el objetivo de obtener un estatus que el gobierno colombiano podría estar dispuesto a evaluar.

Actualmente, el grupo cuenta con una estructura significativa, estimada entre 6.000 y 7.000 integrantes, según cifras oficiales del gobierno colombiano. La designación como organización terrorista por parte de Estados Unidos suma un nuevo factor de complejidad a las negociaciones de paz internas, en un contexto donde las relaciones entre Washington y el presidente Petro ya venían atravesadas por tensiones, como la oposición del mandatario colombiano a las políticas de deportación de migrantes y los comentarios despectivos de Rubio, quien llegó a calificar públicamente a Petro como “lunático”.

