EEUU designó como "grupo terrorista" al cartel colombiano Clan del Golfo

Actualmente, el grupo cuenta con una estructura significativa, estimada entre 6.000 y 7.000 integrantes, según cifras oficiales del gobierno colombiano. La designación como organización terrorista por parte de Estados Unidos suma un nuevo factor de complejidad a las negociaciones de paz internas, en un contexto donde las relaciones entre Washington y el presidente Petro ya venían atravesadas por tensiones, como la oposición del mandatario colombiano a las políticas de deportación de migrantes y los comentarios despectivos de Rubio, quien llegó a calificar públicamente a Petro como “lunático”.