Máxima tensión: Trump ordenó el bloqueo naval a petroleros sancionados en Venezuela

En una escalada sin precedentes, el mandatario estadounidense desplegó fuerza naval en el Caribe tras la reciente incautación de un buque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva fase en su campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de un bloqueo naval total a los "buques petroleros sancionados" que operen desde o hacia Venezuela.

A través de su plataforma Truth Social, Trump oficializó la medida. "Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", afirmó. El mandatario justificó la acción al acusar al "régimen ilegítimo" de utilizar recursos de yacimientos "robados" para financiar actividades ilícitas, que incluyendo el narcoterrorismo y la trata de personas.

El anuncio incluyó una advertencia directa a Venezuela al decir que la flota estadounidense en el Caribe, encabezada por el portaaviones *USS Gerald Ford* -el más grande del mundo-, "seguirá creciendo" hasta que Venezuela devuelva los activos que, según Trump, fueron sustraídos a Estados Unidos.

Los antecedentes del conflicto

La medida llegó apenas seis días después de que Washington sacudiera el mercado energético al incautar un buque cisterna sancionado cargado de crudo venezolano, una acción que Caracas calificó de "robo descarado". Paralelamente, el Departamento del Tesoro sancionó a seis empresas de transporte y sus respectivos buques.

Aislada de los mercados formales, Venezuela dependió de una "flota fantasma" para exportar su crudo a precios de descuento y evadir el cerco financiero.

Un impacto económico devastador

Analistas consultados coincidieron en que el bloqueo físico de los puertos supone un golpe crítico para Caracas. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina del Instituto Baker, calificó la inclusión directa de navieras en la lista negra como "un escalamiento muy significativo".

"Están esperando a que cada buque salga del país para detenerlo", explicó Monaldi a la AFP. El experto advierte que el miedo a las incautaciones provocará que las navieras rehúsen tocar puertos venezolanos. "Esto puede llevar a una caída tanto del precio como del volumen exportado. Sin capacidad de almacenamiento suficiente, Venezuela se verá obligada a parar o cerrar parte de su producción", sentenció.

