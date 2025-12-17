Máxima tensión: Trump ordenó el bloqueo naval a petroleros sancionados en Venezuela

"Están esperando a que cada buque salga del país para detenerlo", explicó Monaldi a la AFP. El experto advierte que el miedo a las incautaciones provocará que las navieras rehúsen tocar puertos venezolanos. "Esto puede llevar a una caída tanto del precio como del volumen exportado. Sin capacidad de almacenamiento suficiente, Venezuela se verá obligada a parar o cerrar parte de su producción", sentenció.