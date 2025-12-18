Con el bloqueo naval, Trump escala el conflicto en el Caribe

La Fuerza Armada de Venezuela condenó las “soberbias amenazas” de Trump. “Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al leer un comunicado de la institución castrense. “La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie”, añadió.