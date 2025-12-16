Dos semanas sin saber quién será el presidente de Honduras

La credibilidad del árbitro electoral suele estar bajo sospecha en Honduras porque sus directivos representan a los tres principales partidos. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para proclamar al nuevo mandatario de el país de 11 millones de habitantes golpeado por la violencia y la pobreza. Ciudadanos como Sergio Canales creen que la suerte está echada. “Desde que Trump dijo que iba con Asfura, ya se sabía que iba a ganar. Los gringos son los que mandan”, dijo este taxista de 53 años en Tegucigalpa. “Ojalá al menos detengan el crimen, sobre todo la extorsión”, añadió con respecto a uno de los delitos que más azota a los hondureños y detrás del cual están las violentas pandillas.