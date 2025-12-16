Secciones
Dos semanas sin saber quién será el presidente de Honduras

Los hondureños esperan los resultados que definirán si el ganador es Asfura o Nasralla.

TEGUCIGALPA, Honduras.- Los hondureños cumplieron dos semanas sin saber quién será su presidente, a la espera de un escrutinio que definirá al ganador entre el conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, y el derechista Salvador Nasralla.

Asfura, empresario de 67 años, aventaja por dos puntos a Nasralla, presentador de televisión de 72 años que denuncia fraude en favor de su oponente en los comicios del 30 de noviembre.

Sin embargo, la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos descartó “indicios que hagan dudar de los resultados”, según un informe ante el Consejo Permanente del organismo en Washington. La dilación para entregar los resultados definitivos “no es justificable”, declaró el ex canciller paraguayo y jefe de la misión, Eladio Loizaga, al leer el reporte.

Ante las acusaciones de fraude, secundadas por la izquierda gobernante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el escrutinio las actas con “inconsistencias”, tras un conteo de votos interrumpido varias veces por fallos informáticos. Pero el proceso, que será auditado por los partidos, aún no arranca porque el Liberal, de Nasralla, exige el recuento de toda la votación. “Están ejerciendo presiones ilícitas sobre el CNE, exigiendo recuentos al margen de la ley”, señaló la consejera electoral Cossette López, en X.

“Los gringos son los que mandan”

Nasralla, ex aliado del actual gobierno y a quien Trump considera “casi comunista”, asegura que el CNE solo quiere revisar 39% de las actas problemáticas, y exige que se contabilicen todas. También pide que después de eso haya un recuento de toda la votación.

La credibilidad del árbitro electoral suele estar bajo sospecha en Honduras porque sus directivos representan a los tres principales partidos. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para proclamar al nuevo mandatario de el país de 11 millones de habitantes golpeado por la violencia y la pobreza. Ciudadanos como Sergio Canales creen que la suerte está echada. “Desde que Trump dijo que iba con Asfura, ya se sabía que iba a ganar. Los gringos son los que mandan”, dijo este taxista de 53 años en Tegucigalpa. “Ojalá al menos detengan el crimen, sobre todo la extorsión”, añadió con respecto a uno de los delitos que más azota a los hondureños y detrás del cual están las violentas pandillas.

