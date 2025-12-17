Secciones
Donald Trump aseguró que Venezuela le quitó derechos petroleros a empresas de Estados Unidos

"Lo queremos de vuelta", sostuvo el mandatario republicano.

TENSIÓN ENTRE EEUU Y VENEZUELA. Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro. Foto CNN. TENSIÓN ENTRE EEUU Y VENEZUELA. Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro. Foto CNN.
Hace 41 Min

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y sostuvo que su administración busca recuperarlos.

Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de que anunciara un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que operan en Venezuela. Al ser consultado sobre el alcance de la medida, el republicano fue contundente: “Es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar. No se olviden que nos quitaron nuestros derechos energéticos, nos quitaron el petróleo hace mucho tiempo, y lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron de forma ilegal”.

Al ser consultado sobre el objetivo de la presión que su administración ejerce sobre Venezuela, el mandatario respondió: “Recuperar tierras, derechos petroleros, lo que sea que tuviéramos nos lo quitaron porque teníamos a un presidente que tal vez no estaba mirando. Lo queremos de vuelta”.

En ese sentido, volvió a insistir sobre el reclamo energético: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”, sentenció.

