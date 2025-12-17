Donald Trump aseguró que Venezuela le quitó derechos petroleros a empresas de Estados Unidos

Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de que anunciara un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que operan en Venezuela. Al ser consultado sobre el alcance de la medida, el republicano fue contundente: “Es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar. No se olviden que nos quitaron nuestros derechos energéticos, nos quitaron el petróleo hace mucho tiempo, y lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron de forma ilegal”.