Cano advirtió que la Legislatura aprobó una norma que invade competencias nacionales

El legislador advirtió que el proyecto aprobado invade competencias nacionales, duplica normas ya vigentes y promete herramientas que la provincia no puede operar.

Hace 2 Hs

El legislador José Cano cuestionó duramente el proyecto de ley aprobado por la Legislatura sobre Régimen de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre, al advertir que se trata de una norma jurídicamente inválida y técnicamente inaplicable.

Cano explicó que el control del espacio aéreo argentino es una atribución exclusiva del Estado Nacional, regulada por decretos y leyes vigentes que colocan esta responsabilidad bajo la órbita del Ministerio de Defensa y el Comando Aeroespacial. “La provincia no puede crear un régimen paralelo sin vulnerar el orden constitucional”, señaló.

Asimismo, remarcó que el proyecto incurre en una reiteración innecesaria de adhesiones ya aprobadas por Tucumán y genera confusión entre seguridad interior y defensa nacional. “Promete radares, interdicción aérea y control territorial que la provincia no puede financiar ni operar”, sostuvo.

Finalmente, Cano recordó que desde su bloque se impulsaron proyectos concretos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, entre ellos un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a gestionar, junto a las provincias del NOA y ante el Gobierno Nacional, la instalación estratégica de radares en la región, y otro que solicita un relevamiento exhaustivo, georreferenciado y actualizado de las pistas clandestinas existentes. “Ese es el camino: coordinación real con Nación y acciones concretas, no leyes que solo generan títulos sin resultados”, concluyó.

