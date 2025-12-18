Cano advirtió que la Legislatura aprobó una norma que invade competencias nacionales

Finalmente, Cano recordó que desde su bloque se impulsaron proyectos concretos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, entre ellos un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a gestionar, junto a las provincias del NOA y ante el Gobierno Nacional, la instalación estratégica de radares en la región, y otro que solicita un relevamiento exhaustivo, georreferenciado y actualizado de las pistas clandestinas existentes. “Ese es el camino: coordinación real con Nación y acciones concretas, no leyes que solo generan títulos sin resultados”, concluyó.