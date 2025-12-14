Javier Milei festejó "el aplastante triunfo" de José Antonio Kast en Chile

El Presidente argentino celebro los resultados del balotaje en Chile, donde el candidato del Partido Republicano obtiene el 58,3% de los votos.
A través de su cuenta de X, Javier Milei consideró que "el aplastante triunfo" de José Antonio Kast es "un paso más en la región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada".
"Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI", escribió en la red social.