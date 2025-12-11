Secciones
Casación dejó firme la pena de 13 años contra el tucumano José López por corrupción en el caso de “los bolsos del convento”

El fallo consolida las tres condenas firmes por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y portación ilegal de arma.

Hace 1 Hs
Hace 1 Hs

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la pena unificada de 13 años de prisión contra el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, al rechazar el recurso presentado por su defensa. El fallo consolida las tres condenas firmes por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y portación ilegal de arma, incluyendo el emblemático episodio de los bolsos del convento.

La decisión de Casación: qué se resolvió

La resolución fue dictada por la Sala IV de Casación, con mayoría de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. El camarista Mariano Borinsky votó en disidencia parcial: propuso reducir la pena a 12 años.

El tribunal confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2), que en agosto había unificado las condenas de López en una pena única de 13 años, junto con:

Multa del 60% del valor del enriquecimiento ilícito

Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos

Inhabilitación absoluta perpetua

Inhabilitación para portar armas por 3 años y 2 meses

Los argumentos de la defensa y por qué fueron rechazados

La defensa, a cargo del defensor público oficial Santiago Finn, había cuestionado que el TOF 2 no justificó adecuadamente el monto de la condena. Alegó:

Aplicación incorrecta del método de unificación de penas

Falta de proporcionalidad

Insuficiente valoración de atenuantes

Pero Hornos y Barroetaveña rechazaron todos los planteos. El fallo sostuvo que la defensa no logró demostrar arbitrariedad ni errores en la aplicación de los artículos 55 a 57 del Código Penal.

Hornos destacó que se trataba de hechos de “suma gravedad y trascendencia institucional”, vinculados a maniobras defraudatorias que afectan el patrimonio público y la confianza en las instituciones democráticas. Subrayó que los delitos de corrupción deben juzgarse con “máxima severidad”.

Las tres condenas firmes que integran la pena

La pena única de 13 años surge de tres fallos ya confirmados:

1. “Los bolsos del convento” – Enriquecimiento ilícito (2019)

En esta causa, López fue filmado arrojando bolsos con casi USD 9 millones, joyas y un arma en el convento Nuestra Señora de Fátima, en General Rodríguez. Fue detenido en el acto.

El Tribunal Oral Federal 1 lo condenó por incremento patrimonial injustificado.

2. Causa “Vialidad” – Administración fraudulenta (2022)

El TOF 2 lo condenó por la maniobra de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz, en el marco de la causa por corrupción en la obra pública.

3. Portación ilegal de arma de uso civil (2017)

El Juzgado Correccional Nº 3 de Mercedes lo sentenció por portar una carabina calibre .22 con 25 municiones, incautada durante su detención en el convento.

La disidencia de Borinsky

El juez Borinsky planteó bajar la pena a 12 años. Consideró atenuantes como:

Los 65 años del exfuncionario

Tratamientos psicológicos y psiquiátricos

Su situación familiar

La ausencia de antecedentes penales al momento de los hechos

Su libertad condicional en 2022

Aun así, quedó en minoría.

Qué pasa con López ahora

Con el fallo de Casación, la condena queda firme.

López continuará detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple pena mientras también enfrenta el juicio oral de la causa “Cuadernos”.

