Casación dejó firme la pena de 13 años contra el tucumano José López por corrupción en el caso de “los bolsos del convento”

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la pena unificada de 13 años de prisión contra el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, al rechazar el recurso presentado por su defensa. El fallo consolida las tres condenas firmes por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y portación ilegal de arma, incluyendo el emblemático episodio de los bolsos del convento.