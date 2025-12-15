Seleme: “La falta de consenso es una excusa para no tocar los acoples”

El legislador José Seleme, del bloque "Avanza Tucumán", cuestionó la decisión de no avanzar con la reforma del sistema electoral en Tucumán y sostuvo que la falta de tratamiento no responde a una ausencia de consenso, sino a la falta de voluntad política y a mantener un esquema que beneficia al oficialismo.
“Cuando dicen que no hay consenso, en realidad lo que están diciendo es que no quieren tocar el sistema que los mantiene en el poder. Porque consenso para seguir con los acoples siempre hay”, afirmó el parlamentario.
En esa línea, Seleme remarcó que el diagnóstico sobre el problema electoral es conocido desde hace años. “En Tucumán hace años que sabemos cuál es el problema del sistema electoral. No es técnico ni complicado, el problema es que los acoples desvirtúan el voto y le sirven al oficialismo para seguir manejando la provincia como si fuera propia”, sostuvo.
El legislador también cuestionó el argumento institucional utilizado para justificar la postergación del debate. “Hablan de no forzar nada, pero hace 20 años que nos fuerzan a votar con un sistema tramposo, con cuartos oscuros llenos de boletas y confusión para el ciudadano. Eso nunca les preocupó”, señaló.
Para Seleme, el discurso sobre la defensa de la institucionalidad es contradictorio con la realidad del sistema vigente. “Dicen que quieren cuidar la institucionalidad, pero no hay nada menos institucional que un sistema armado para engañar al votante. Si realmente quisieran transparencia, hoy Tucumán ya tendría Boleta Única Papel”, aseguró.
"Los acoples deben eliminarse de una vez por todas. Nada de reducir el número, basta de engaños: acoples cero en Tucumán", enfatizó.
En ese sentido, aclaró que la discusión no pasa por una cuestión técnica o de formatos. “El problema no es si la boleta es esta o aquella. El problema es que la Boleta Única Papel elimina los acoples, y eso es lo que no están dispuestos a perder”, afirmó, y agregó: “Porque sacar los acoples, para el oficialismo, es pegarse un tiro en las patas”.
Asimismo, el parlamentario consideró que no faltan iniciativas ni tiempo para avanzar en una reforma de fondo. “Proyectos hay de sobra, tiempo también. Lo que falta es decisión política. Cuando hay que tocar los privilegios, mágicamente se acaba el entusiasmo por las reformas”, dijo.
Seleme fue tajante al evaluar la postergación del debate: “Decir que la reforma electoral puede esperar es una excusa, es volver a mentirle a los tucumanos”. Y concluyó: “Si de verdad quieren un Tucumán normal, empiecen por lo básico: elecciones simples, claras y transparentes. Todo lo demás es seguir pateando el problema para adelante”.