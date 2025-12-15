José Cano, sobre la reforma electoral: "Jaldo confirmó la estafa, patear el debate a 2026 es burlarse de los tucumanos"

Cano desestimó el argumento oficial sobre la "falta de consenso" y aseguró que se trata de una maniobra dilatoria para blindar el aparato político del PJ de cara a las elecciones intermedias. "Es de una hipocresía absoluta. Jaldo asumió prometiendo la reforma, pasaron dos años de mentiras, y ahora nos dicen que esperemos otros dos. No es que falte consenso, lo que les sobra es miedo a perder los privilegios que les garantizan los acoples y el fraude", remarcó.