Este jueves habrá dos marchas en Tucumán contra la reforma laboral del Gobierno nacional

Este jueves 18 de diciembre, gremios, docentes y estudiantes volverán a movilizarse en distintos puntos del país para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La protesta apunta a la defensa de los derechos laborales, los convenios colectivos y la organización sindical, y se inscribe en una jornada nacional de movilización.
En Tucumán, la convocatoria tendrá dos momentos a lo largo del día, ambos en el centro de San Miguel de Tucumán. Si bien los reclamos coinciden, las movilizaciones estarán encabezadas por distintos sectores y se desarrollarán en horarios diferentes.
Marcha de la CGT por la mañana
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización a las 11 en la Plaza Independencia. La concentración forma parte de la acción nacional impulsada por la central obrera y busca expresar el rechazo a los cambios propuestos en el régimen laboral.
Desde el espacio gremial advierten que la reforma afecta derechos adquiridos, modifica las condiciones de empleo y debilita el rol de los sindicatos. La movilización matutina reunirá a trabajadores de distintos sectores y se desarrollará en el centro de la capital tucumana.
La convocatoria universitaria será por la tarde
Por la tarde, el movimiento universitario encabezará una nueva movilización. La concentración está prevista para las 18 en la Plaza Independencia.
La convocatoria es impulsada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt), junto a docentes universitarios y centros de estudiantes. Desde el sector señalan que la reforma laboral impacta de forma directa en las condiciones de trabajo y en el funcionamiento del sistema universitario público.
Quiénes se suman y qué reclaman
A la marcha de la tarde se sumarán centros de estudiantes universitarios y secundarios, organizaciones sociales y agrupaciones políticas. En las convocatorias difundidas, los organizadores plantean un rechazo conjunto a la reforma laboral y a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.
El reclamo también incluye demandas vinculadas al ámbito educativo, como la situación salarial de los docentes, el presupuesto universitario y la continuidad de programas académicos.
Con dos concentraciones en un mismo día, Tucumán será parte de una jornada nacional marcada por la participación de distintos sectores sociales frente a las medidas impulsadas por el Ejecutivo.