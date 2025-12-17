Este jueves habrá dos marchas en Tucumán contra la reforma laboral del Gobierno nacional

Este jueves 18 de diciembre, gremios, docentes y estudiantes volverán a movilizarse en distintos puntos del país para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La protesta apunta a la defensa de los derechos laborales, los convenios colectivos y la organización sindical, y se inscribe en una jornada nacional de movilización.