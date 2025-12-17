Reforma laboral: Avila pidió por obreros golondrinas, periodistas y trabajadores de plataformas

Modificaciones al proyecto para incorporar a los obreros golondrinas, planteo para que no se elimine el Estatuto del Periodista y pedido de explicaciones sobre las razones por las que los trabajadores de plataformas son considerados como autónomos, fueron tres de los ejes que la senadora Beatriz Avila (Bloque Independencia) desarrolló en el primer día de debate del proyecto oficial de reforma laboral en el Congreso de la Nación.
La parlamentaria tucumana participó del plenario de comisiones del Senado, en el que expusieron funcionarios del gobierno de Javier Milei. La reunión estuvo presidida por Patricia Bullrich.
Avila advirtió que los trabajadores por temporadas deben tener garantizados algunos derechos de manera más contundente. En tal sentido, mencionó la necesidad de garantizarles la posibilidad de percibir programas sociales durante el período en el que dejan de prestar servicios en la actividad en la que son contratados. “En Tucumán hay muchas personas en esta situación y hay que contemplarlos”, dijo.
Por otra parte, la parlamentaria advirtió que la derogación del Estatuto del Periodista podría ser un retroceso para los trabajadores de prensa. “Esa norma contempla escalas, cargos y categorías laborales que no están contempladas en otra ley. No hay que derogar, sino actualizar el régimen vigente”, expresó.
Finalmente, Avila pidió explicaciones sobre la situación de los trabajadores que prestan servicios en plataformas de servicios. “Quiero saber porque se los considera trabajadores independientes y se los excluye de la legislación laboral”, consultó.
Julio Cordero, secretario de Trabajo y Empleo, adelantó que se tendrán en cuenta las observaciones de la senadora tucumana. “Es muy valioso el debate. Lo que buscamos es modernizar el régimen laboral. No apuntamos a suprimir modalidades de trabajo, sino fortalecerlas”, concluyó.