Reforma laboral: Avila pidió por obreros golondrinas, periodistas y trabajadores de plataformas

Modificaciones al proyecto para incorporar a los obreros golondrinas, planteo para que no se elimine el Estatuto del Periodista y pedido de explicaciones sobre las razones por las que los trabajadores de plataformas son considerados como autónomos, fueron tres de los ejes que la senadora Beatriz Avila (Bloque Independencia) desarrolló en el primer día de debate del proyecto oficial de reforma laboral en el Congreso de la Nación.