Con salarios, aguinaldo y bono, la Provincia inyectará casi $500.000 millones

El gobernador, Osvaldo Jaldo, detalló el cronograma de pagos de fin de año.

Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció este miércoles el cumplimiento del cronograma de pagos para los empleados públicos provinciales, municipales y comunales, que contempla el abono de salarios, aguinaldo y un bono extraordinario de 100 mil pesos. Ante la prensa, el mandatario resaltó el esfuerzo realizado por la administración provincial para garantizar estos compromisos en un contexto económico complejo.

“Con mucho sacrificio y una muy buena administración, al mes de noviembre lo hemos terminado de pagar el 6 de diciembre”, dijo Jaldo. En ese sentido, confirmó que durante la semana en curso se está abonando el aguinaldo, mientras que la próxima se hará efectivo el pago del bono extraordinario para los trabajadores del sector público.

Además, precisó que el cronograma se completa con el salario de diciembre, que quedará totalmente cancelado “hasta el 6 de enero”, lo que asegura previsibilidad para los empleados estatales en el cierre del año.

El gobernador remarcó que el beneficio no se limita únicamente a quienes dependen de la administración provincial. “Hemos extendido el pago a los policías retirados y a los docentes de los colegios privados, que no dependen laboralmente del Estado provincial”, sostuvo. En ese marco, aclaró el rol que cumplen los educadores del ámbito privado y confirmó que el bono alcanzará a todos los docentes de establecimientos con apoyo estatal en Tucumán.

Por último, Jaldo puso el foco en el impacto económico de estas medidas y destacó que, al sumar salarios, aguinaldo y bonos, “son casi 500 mil millones de pesos que la provincia, en tan solo 40 días, inyecta al circuito comercial y financiero de Tucumán”, lo que representa un fuerte impulso para la economía local en el tramo final del año.

