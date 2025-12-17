Con salarios, aguinaldo y bono, la Provincia inyectará casi $500.000 millones

El gobernador remarcó que el beneficio no se limita únicamente a quienes dependen de la administración provincial. “Hemos extendido el pago a los policías retirados y a los docentes de los colegios privados, que no dependen laboralmente del Estado provincial”, sostuvo. En ese marco, aclaró el rol que cumplen los educadores del ámbito privado y confirmó que el bono alcanzará a todos los docentes de establecimientos con apoyo estatal en Tucumán.