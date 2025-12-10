Jaldo destacó el diálogo con Nación y se mostró optimista por los fondos que reclama Tucumán

El gobernador, Osvaldo Jaldo, calificó como “positivo” el inicio de una ronda de conversaciones con el Gobierno nacional para avanzar en la devolución de los recursos que Nación adeuda a Tucumán y al resto de las provincias. En una rueda de prensa, el mandatario destacó que esta nueva instancia marca un cambio de clima político y abre la posibilidad de destrabar uno de los principales reclamos de los mantarios.