Jaldo destacó el diálogo con Nación y se mostró optimista por los fondos que reclama Tucumán

El gobernador, Osvaldo Jaldo, calificó como “positivo” el inicio de una ronda de conversaciones con el Gobierno nacional para avanzar en la devolución de los recursos que Nación adeuda a Tucumán y al resto de las provincias. En una rueda de prensa, el mandatario destacó que esta nueva instancia marca un cambio de clima político y abre la posibilidad de destrabar uno de los principales reclamos de los mantarios.
“Hemos entrado en una etapa de diálogo, y ustedes saben que a través del diálogo se llega a resoluciones que ayudan a solucionar problemas. Si no hay diálogo, difícilmente podamos encontrar soluciones”, afirmó.
El jefe del Poder Ejecutivo provincial remarcó que el eje central de la discusión es el restablecimiento de las transferencias nacionales hacia las jurisdicciones, frenadas desde comienzos de año. En este sentido, valoró que el Gobierno nacional haya decidido habilitar una mesa de trabajo federal.
“Veo muy bien que se haya decidido conversar con todas las provincias. En el caso de Tucumán, siempre mantuvimos un vínculo institucional, franco y sincero”, explicó. Jaldo recordó, además, que Tucumán fue una de las primeras provincias en sellar una relación de reciprocidad con Nación durante 2023, y destacó el respaldo obtenido en las urnas.
“Nunca dudamos de qué lado estábamos y los tucumanos nos acompañaron con más de 530.000 votos. Esta relación es institucional, como corresponde. Yo fui elegido para gobernar para 1.9 millones de tucumanos y el Presidente tiene la obligación de gobernar para todas las provincias, sin importar el resultado electoral en cada distrito”, sostuvo.
Respecto del futuro de las negociaciones, el gobernador se mostró moderadamente optimista. “Creo que vamos a llegar a un buen puerto. No sé si en la totalidad de los reclamos, pero si Nación flexibiliza su posición con las provincias, vamos por un muy buen camino”, afirmó.