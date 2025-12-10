Secciones
Política

Jaldo destacó el diálogo con Nación y se mostró optimista por los fondos que reclama Tucumán

El gobernador resaltó el clima de entendimiento con la Casa Rosada; sostuvo que la Provincia avanza por “un buen camino” para resolver el reclamo por los recursos.

SANTILLI Y JALDO SANTILLI Y JALDO
Hace 4 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, calificó como “positivo” el inicio de una ronda de conversaciones con el Gobierno nacional para avanzar en la devolución de los recursos que Nación adeuda a Tucumán y al resto de las provincias. En una rueda de prensa, el mandatario destacó que esta nueva instancia marca un cambio de clima político y abre la posibilidad de destrabar uno de los principales reclamos de los mantarios.

“Hemos entrado en una etapa de diálogo, y ustedes saben que a través del diálogo se llega a resoluciones que ayudan a solucionar problemas. Si no hay diálogo, difícilmente podamos encontrar soluciones”, afirmó.

El jefe del Poder Ejecutivo provincial remarcó que el eje central de la discusión es el restablecimiento de las transferencias nacionales hacia las jurisdicciones, frenadas desde comienzos de año. En este sentido, valoró que el Gobierno nacional haya decidido habilitar una mesa de trabajo federal. 

“Veo muy bien que se haya decidido conversar con todas las provincias. En el caso de Tucumán, siempre mantuvimos un vínculo institucional, franco y sincero”, explicó. Jaldo recordó, además, que Tucumán fue una de las primeras provincias en sellar una relación de reciprocidad con Nación durante 2023, y destacó el respaldo obtenido en las urnas. 

“Nunca dudamos de qué lado estábamos y los tucumanos nos acompañaron con más de 530.000 votos. Esta relación es institucional, como corresponde. Yo fui elegido para gobernar para 1.9 millones de tucumanos y el Presidente tiene la obligación de gobernar para todas las provincias, sin importar el resultado electoral en cada distrito”, sostuvo.

Respecto del futuro de las negociaciones, el gobernador se mostró moderadamente optimista. “Creo que vamos a llegar a un buen puerto. No sé si en la totalidad de los reclamos, pero si Nación flexibiliza su posición con las provincias, vamos por un muy buen camino”, afirmó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoGobierno nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
5

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
6

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Más Noticias
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

Comentarios